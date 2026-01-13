Αρβανίτης για Φαραντούρη: Οι άνθρωποι δεν φαίνονται στους έρωτες, αλλά στα διαζύγια

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο OPEN, “Ώρα Ελλάδος” αναφέρθηκε στη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη.

«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Οι άνθρωποι είναι οι σχέσεις τους και δεν φαίνονται στους έρωτες, αλλά στα διαζύγια. Θέλω να θυμίσω ότι εμείς φυσικά και σωστά ανεβάσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Σύλλογο, δεν ήξερε κανείς την κ. Καρυστιανού και τον κ. Ασλανίδη, γνώριζαν μόνο το έγκλημα. Θέλω να θυμίσω ότι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ανεβάσαμε με δικές μας πρωτοβουλίες την κ. Κωστοπούλου, τη μητέρα του Ζακ, αλλά δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Όπως και την κ. Καραϊβάζ. Επειδή λοιπόν τα θέματα τα δικά μας, είναι τα θέματα της LIBE, αύριο σας ενημερώνω πως έχουμε μια εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες και έρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τα κορίτσια τους. Αυτό γιατί σε ένα μήνα πρέπει να καταθέσω την έκθεση για το Κράτος Δικαίου του Ευρωκοινοβουλίου και θα προσπαθήσω η λέξη γυναικοκτονία να εισέλθει στην έκθεση» είπε αρχικά.

«Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Από τη διαδικασία αυτή και ψήφισμα βγήκε για τα Τέμπη, καθώς η Κομισιόν έχει τεράστια ευθύνη με τη σύμβαση 717, που αφορά ευρωπαϊκή γραμμή. Υπήρξαν καταγγελίες από τους μηχανοδηγούς που δεν εισακούστηκαν. Μετά τις εκλογές, εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και καλέσαμε να έρθει στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ο κ. Τζιτζικώστας. Για εμάς το θέμα δεν έκλεισε κι ούτε θα κλείσει. Κι ούτε θα έχει σχέση με φιλοδοξίες και επιλογές προσώπων που ήταν στον Σύλλογο. Η κ. Καρυστιανού θα κριθεί για τις πολιτικές της απόψεις όταν ανακοινώσει κόμμα» πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Αρβανίτης απάντησε «Δεν θέλω να το σχολιάσω. Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Πριν 7-8 μήνες δεν έβλεπα πως θα προχωρούσε έτσι, αλλά αυτό είναι δική της επιλογή. Υπήρχαν αντιθέσεις και διαφωνίες από την αρχή στον Σύλλογο με την τακτική της κ. Καρυστιανού, αλλά εγώ δεν είχα εμπλακεί ποτέ, είναι δικό τους θέμα».