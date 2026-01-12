Νικόλας Φαραντούρης: «Να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά»

  • Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα, χωρίς δέσμευση σε συγκεκριμένο κόμμα ή πρωτοβουλία, αφήνει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.
  • Ο κ. Φαραντούρης τονίζει ότι «καλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη» και υπογραμμίζει πως από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά».
  • Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του αφορούν τα πρόσωπα και τις πολιτικές, θέτοντας τρεις βασικούς άξονες: την εθνική κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε οποιοδήποτε νέο πολιτικό εγχείρημα, χωρίς δέσμευση σε συγκεκριμένο κόμμα ή πρωτοβουλία, αφήνει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, με φόντο τις εξελίξεις και τα σενάρια που αναπτύσσονται γύρω από το πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τη Μαρία Καρυστιανού. Ο ίδιος τοποθετείται δημόσια, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του και θέτοντας σαφές πλαίσιο αρχών.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Φαραντούρης αποφεύγει την ευθεία αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, ωστόσο διευκρινίζει τη γενικότερη θέση του. Ο ευρωβουλευτής τονίζει ότι «καλωσορίζει την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη», επισημαίνει ότι ενώνει τη φωνή του στο αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια και υπογραμμίζει με έμφαση πως από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά». Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος κρατά ανοιχτή τη συζήτηση, χωρίς να δίνει δεσμεύσεις.

Παράλληλα, ο Νικόλας Φαραντούρης διευκρινίζει ότι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα δεν είναι γενικές ή συγκυριακές, αλλά συγκεκριμένες. Όπως σημειώνει, οι όροι αυτοί αφορούν τόσο τα πρόσωπα όσο και τις πολιτικές που θα εκπροσωπεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό, θέτει τρεις βασικούς άξονες ως αδιαπραγμάτευτη βάση: την εθνική κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Kαλωσορίζω την κάθοδο στην πολιτική οποιουδήποτε πολίτη και ενώνω τη φωνή μου για δικαιοσύνη και διαφάνεια. Επαναλαμβάνω αυτό που απ’ την πρώτη στιγμή είπα, «να μην προεξοφλεί κανείς τη συμμετοχή μου πουθενά». Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή μου σε οποιοδήποτε πολιτικό εγχείρημα είναι τα πρόσωπα και οι πολιτικές και οι 3 άξονες: α) Εθνική κυριαρχία, β) κοινωνική δικαιοσύνη, γ) περιφερειακή ανάπτυξη. Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ αλλά δεν είναι το μόνο. Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον αγώνα του κινήματος των πολιτών και των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και καλωσορίζω για ακόμη μια φορά την κάθοδο στην πολιτική όποιου προσώπου επιθυμεί να δώσει τη μάχη μέσα στους δημοκρατικούς θεσμούς. Κι ασφαλώς παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου στην Ευρωβουλή, όπως άλλωστε έχω απ’ την αρχή δεσμευθεί».

