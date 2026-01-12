Δεν συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι αγρότες της Αχαΐας – Μπλόκο επ’ αόριστον για όλα τα οχήματα στο Αγγελόκαστρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα αγρότες

Πλήρης είναι η ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας, για τους αγρότες της Αχαΐας, ενώ την ίδια στάση κρατούν και αυτοί της Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας αποφάσισε να συνταχτεί για ακόμα μία φορά με τα μπλόκα της Νίκαιας και να μην παραστεί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα οι αγρότες της Αχαΐας ετοιμάζονται να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν και σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις μορφές αυτές, θα ληφθούν έπειτα από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια.

Μπλόκο επ’ αόριστον για όλα τα οχήματα από τους αγρότες στο Αγγελόκαστρο

Την απόφαση για μπλόκο επ’ αόριστον στο Αγγελόκαστρο, πήραν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στην αποψινή συνέλευσή τους. Το κλίμα στη συνέλευση μετά και το ναυάγιο σε σχέση με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα θερμό.

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα διόδια στο  Αγγελόκαστρο μην επιτρέποντας στη διέλευση των οχημάτων, πλην των έκτακτων περιπτώσεων. Όπως λένε οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για κλείσιμο παραδρόμων, αλλά και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

 

