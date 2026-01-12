«5X5» CELEBRITY: Ο Θάνος Κιούσης επιστρέφει δυναμικά με Τζένη Διαγούπη και Ορέστη Τζιόβα

«5X5» CELEBRITY: Ο Θάνος Κιούσης επιστρέφει δυναμικά με Τζένη Διαγούπη και Ορέστη Τζιόβα

Λάμψη, γέλιο και μοναδικές απαντήσεις επιστρέφουν από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 17:30 στο «5XCELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, ο οποίος υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα «5XCELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό με δύο ομάδες και δύο νέους celebrity αρχηγούς, που τα δίνουν όλα για την πολυπόθητη νίκη.

Η Τζένη Διαγιούπη και ο Ορέστης Τζιόβας έρχονται έτοιμοι να «μονομαχήσουν» σε 4 ξεκαρδιστικά επεισόδια για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας την ΕΛΕΠΑΠ, το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που για 88 ολόκληρα χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά με αναπηρία, μέσα από τα 6 κέντρα της, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο, και το έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια που έχει ανάγκη. 

Η Τζένη Διαγούπη  είναι η αρχηγός των «Iraklion Idos» και έρχεται με ανεβασμένη διάθεση και μία ατίθαση κουπ! Δηλώνει πως τρελαίνεται να καθαρίζει τζάμια, ενώ όταν πας σπίτι της θα σε κεράσει φανουρόπιτα.

Απέναντί της «αντίπαλος» και αρχηγός των «High 5ive» έρχεται ο Ορέστης Τζιόβας, ο οποίος θα γινόταν καταπληκτικός χειρουργός, αλλά τον κέρδισε η υποκριτική. Επίσης, ο Ορέστης είναι λάτρης των μηχανών και των videogames, ενώ αποδεικνύεται ότι είναι καταπληκτικός στη ρόδα αλλά και στα ακροβατικά!

Η Τζένη Διαγούπη από την άλλη είναι έτοιμη για ρυθμική γυμναστική με κορδέλα, ενώ ο χορός δεν μπορεί να λείπει με τον Θάνο και τη Τζένη να τα δίνουν όλα σε ρυθμούς disco!

Ανάμεσα στους δύο celebrity αρχηγούς και τις ομάδες τους θα γίνει η πιο κεφάτη αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και απρόοπτα!

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity θα φύγει νικητής;

 Σε κάθε επεισόδιο του «5XCELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες…

Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

«5Χ5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση_ Καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το Τrailer:

