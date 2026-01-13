Κερατσίνι: Καρέ καρέ η κλοπή μηχανής μέρα μεσημέρι – Δείτε το βίντεο

Καρέ καρέ καταγράφεται η κλοπή μίας μηχανής, μέρα μεσημέρι, έξω από σπίτι στο Κερατσίνι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Δευτέρα (12/1), με τις κινήσεις του δράστη να καταγράφονται σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε η εκπομπή του ΕΡΤnews, Newsroom.

Στις εικόνες διακρίνεται ένας άνδρας, που φοράει κουκούλα και γάντια, να σπάει με το πόδι του το κλειδωμένο τιμόνι και να σέρνει το δίκυκλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα στο σπίτι την στιγμή της κλοπής και όταν αναζήτησε το μηχανάκι του αδυνατούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί.

Δείτε το βίντεο: