Απεργία ταξί: Με καπνογόνα η αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Μεταφορών – Δείτε εικόνες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ταξί, Απεργία

Χειρόφρενο τράβηξαν σήμερα (13/01) οι ιδιοκτήτες ταξί στην Αττική, μετά την απόφαση του σωματείου ΣΑΤΑ για κυλιόμενες 48ωρες κινητοποιήσεις.

Οι αυτοκινητιστές πραγματοποιούν αυτή την ώρα μαζική μηχανοκίνητη πορεία. Η πομπή, υπό τους ήχους κορναρισμάτων και με καπνογόνα, αναμένεται να καταλήξει στο Υπουργείο Μεταφορών.

Δείτε εικόνες:

Ταξί, Απεργία Ταξί, Απεργία Ταξί, Απεργία Ταξί, Απεργία Ταξί, Απεργία Ταξί, Απεργία Ταξί, Απεργία

Τα κύρια αιτήματα των αυτοκινητιστών είναι:

1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Χωρίς επαρκείς υποδομές φόρτισης, με πανάκριβη κιλοβατώρα και εξωφρενικό κόστος κτήσης οχημάτων, η επιβολή της ηλεκτροκίνησης συνιστά οικονομική εξόντωση του κλάδου και όχι πράσινη ανάπτυξη.

2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε καθαρό και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Με το Ε.Ι.Χ. ο επιβάτης αγοράζει χρόνο μετακίνησης. Η μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β είναι αποκλειστικό έργο του Ταξί.

Προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί. Δεν είναι δυνατόν Έλληνες επαγγελματίες να λειτουργούν με κανόνες και έλεγχο, ενώ πολυεθνικές να δρουν ανεξέλεγκτα, απομυζώντας την αγορά και τα δημόσια έσοδα, χωρίς να έχουν καν φορολογική έδρα στην χώρα μας.

4. ️Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Το Ταξί αποτελεί μέσο δημόσιας μεταφοράς και η απαγόρευση κυκλοφορίας του στις ειδικές λωρίδες επιβαρύνει την κίνηση, τον επιβάτη και το περιβάλλον.

5.️ Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή.

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου. Δεν αντέχουμε άλλη αφαίμαξη σε έναν κλάδο που ήδη πλήττεται από το αυξημένο κόστος καυσίμων, συντήρησης και διαβίωσης. Απαιτούμε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους.

6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο ή το Γεφύρι της Άρτας

Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ακούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Μεταφορών για το ερανιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα λύνει τα προβλήματα που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε την τελευταία εξαετία.

Ανάλογα με το ποια θα είναι η αντιμετωπίσει από την κυβέρνηση θα κλιμακώσουν, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ή θα τις αναστείλουν.

15:06 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

