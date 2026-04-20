Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας έπειτα από τροχαίο – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Επέστρεψαν οι ουρές χιλιομέτρων που σχηματίζονται από οχήματα στον Κηφισό, έπειτα από τις διακοπές του Πάσχα. Από νωρίς σήμερα (20/4) το πρωί, και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος του Αιγάλεω έως και την Μεταμόρφωση, και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί είναι κολλημένοι στο ύψος του Ψυχικού, και στα δύο ρεύματα, ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στο ύψος του Χαλανδρίου. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα της ανόδου στο ύψος του Γηροκομείου, με εμπλεκόμενα οχήματα ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό