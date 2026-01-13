Λάρισα: Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη – Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα, παραβίασε φανάρι και κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη της Λάρισας, ο ανωτέρω, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με 3 σταθμευμένα οχήματα, ενώ ακολούθως, αποχώρησε από το σημείο, σύμφωνα με το onlarissa.

Στη συνέχεια, ο δράστης, ακολουθούμενος από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, οδηγούσε επικίνδυνα, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη και κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα κατεύθυνσής του, ωστόσο ακινητοποιήθηκε σε σημείο της πόλης, ενώ, όπως προέκυψε, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα, πρόστιμο ύψους 4.575 ευρώ, αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης για 630 ημέρες και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 180 ημέρες, ενώ το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας.