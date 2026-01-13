Την ώρα που 25 εκπρόσωποι αγροτών, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Παλιούρας του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, συναντούν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι αγρότες στο μπλόκο της Αταλάντης στέλνουν προειδοποιητικό μήνυμα, με κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από τον κόμβο της Σκάλας.

Πρόκειται για αλυσιδωτές αντιδράσεις στο «ναυάγιο» της συνάντησης των εκπρόσωπων που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στο γραφείο του Πρωθυπουργού (25+10) και ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, όπως μεταδίδει το lamiareport.

Στο πλαίσιο αυτό και για όσα διαρκεί η συγκεκριμένη κινητοποίηση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας χαράσσει νέο δρομολόγιο για όσους κινούνται επί του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ και συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα προς Αθήνα:

Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στον δεξιό ανατολικό παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε., από το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (χ/θ 149,555), εν συνεχεία, την εκτροπή τους αριστερά στην Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, κίνηση επί της Ε.Ο. Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης – Κυπαρισσίου (παραλιακός δρόμος περιοχής «Παλαιομάγαζα») όπου στο ύψος της Δ.Κ. Κυπαρισσίου θα επανέρχονται στον αριστερό δυτικό παράδρομο του αυτ/μου ΑΘΕ έως την Δ.Κ. Τραγάνας, όπου από τον Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (χ/θ 137,475) θα εισέρχονται, εκ νέου, στον αυτ/μο ΑΘΕ.

Προσοχή τα φορτηγά οχήματα θα εκτρέπονται νωρίτερα δεξιά στον Α/Κ Μπράλου και θα εισέρχονται στην εθνική οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (χ/θ 3,000). Στη συνέχεια, στη χ/θ 21,000 της εθνικής οδού Θερμοπυλών – Ιτέας, θα εκτρέπονται στην εο Λαμίας – Λιβαδειάς και μέσω της πεο Λιβαδειάς – Θήβας και του Α/Κ Ριτσώνας, θα εισέρχονται στον αυτ/μο ΑΘΕ.

Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη:

Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, ακολουθώντας αντίστροφα το ως άνω δρομολόγιο κίνησης ήτοι εκτροπή της κυκλοφορίας από τον Α/Κ ΤΡΑΓΑΝΑΣ (χ/θ 137,475) στον αριστερό δυτικό παράδρομο του αυτ/μου ΑΘΕ έως το ύψος της Δ.Κ. Κυπαρισσίου, κίνηση στην Ε.Ο. Κυπαρισσίου – Σκάλας Αταλάντης – Αταλάντης(παραλιακός δρόμος περιοχής «Παλαιομάγαζα»), εν συνεχεία, εκτροπή στον δεξιό ανατολικό παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε. έως το ύψος του Α/Κ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ (χ/θ 149,555), όπου εισέρχονται εκ νέου στον αυτ/μο ΑΘΕ.

Αντιδράσεις στο μπλόκο του Μπράλου

Φυσικά και η συμμετοχή του κ. Παλιούρα στην συνάντηση στο Μαξίμου δεν έμεινε ασχολίαστη στο μπλόκο του Μπράλου και σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Κώστα Ζαρκαδούλα, θα ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας να αποχωρήσει από αυτό, μαζί με όποιον άλλον επιδοκιμάζει τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Κρίσιμες αποφάσεις για τη συσπείρωση του εν λόγω μπλόκου θα παρθούν στην γενική συνέλευση των αγροτών που συμμετέχουν, ενώ για τις επόμενες κινήσεις τους, δείχνουν προς την αυριανή συνάντηση (13:00’) των 62 μπλόκων που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας.

Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, είναι έτοιμοι να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό ακόμη και την ίδια μέρα αν γίνει δεκτό το αίτημά τους για μαζική εκπροσώπηση των μπλόκων με τα 25 άτομα που έχουν προτείνει και τους 10 συναδέλφους τους από τους Κτηνοτρόφους, Μελισσοκόμους και Αλιείς.