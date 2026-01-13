Αγρότες Δ. Αχαΐας κατά συναδέλφων τους που πήγαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Δεν εκπροσωπούν παρά τον εαυτό τους

Με ανακοίνωσή τους, ο αγροτικός σύλλογος Δ. Αχαΐας αλλά και η συντονιστική επιτροπή κτηνοτρόφων στρέφονται κατά δύο συναδέλφων τους οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κ. Μητσοτάκη. Οι δύο αγρότες που πήγαν στο Μαξίμου κατηγορούνται ότι δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις που ελήφθησαν νωρίτερα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως σήμερα Δευτέρα και χωρίς να υπάρξει κάποια συνεννόηση ή ενημέρωση έγινε γνωστό πως δύο μέλη της συντονιστικής επιτροπής κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά αποφάσισαν να παρευρεθούν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα τη γραμμή που είχε αποφασιστεί από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων.

Στην ανακοίνωση γίνεται σαφές πως οι συγκεκριμένοι δύο δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλον πλην του εαυτού τους, ενώ τονίζεται πως αγρότες της δυτικής Αχαΐας και κτηνοτρόφοι τάσσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής.

“Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας όσοι “εφιάλτες” και να φανερωθούν», καταλήγουν.