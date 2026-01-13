Ιράν: Η Ρουμπίνα, ο Ερφάν, ο Μεχντί και οι άλλοι – Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής

  • Η Ρουμπίνα, ο Ερφάν, ο Μεχντί και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, είναι Ιρανοί που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν.
  • Η 23χρονη σχεδιάστρια μόδας Ρουμπίνα Αμινιάν πυροβολήθηκε εξ επαφής με τη σφαίρα να τη βρίσκει στο κεφάλι, ενώ η οικογένειά της είδε «τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις».
  • Ο 18χρονος Ερφάν Φαράτζ σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου όταν τον πυροβόλησαν με πραγματικές σφαίρες οι κυβερνητικές δυνάμεις, με τη σορό του να ταυτοποιείται μεταξύ εκείνων που μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο του Καχριζάκ.
© Yasin AKGUL / AFP

Η Ρουμπίνα, στο Ιράν, ήταν μια νεαρή σχεδιάστρια μόδας, ο Ρεμπίν ένας έφηβος με πολλά υποσχόμενο μέλλον στο ποδόσφαιρο και ο Μεχντί ένας πρωταθλητής του bodybuilding, όπως εκατοντάδες, ή ακόμη και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, είναι 3 Ιρανοί που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν το Ιράν περισσότερες από δύο εβδομάδες τώρα.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, σπούδαζε σχέδιο μόδας στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Κολέγιο Shariati της Τεχεράνης, ένα περίοπτο πανεπιστήμιο για γυναίκες.  Στον λογαριασμό της στο Instagram, μπορεί κανείς να δει τη νεαρή γυναίκα να ποζάρει με υπηρηφάνεια μαζί με τις δημιουργίες της, αποτίνοντας φόρο τιμής στην εθνοτική ποικιλομορφία του Ιράν, με την ίδια να αντλεί έμπνευση από τις κουρδικές ρίζες της.

Τη νύχτα της 8ης Ιανουαρίου, όταν οι διαδηλώσεις άρχισαν να γιγαντώνονται, η 23χρονη έφυγε από το σπίτι της για να ενώσει τη φωνή της με το πλήθος, όπως αφηγείται η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, η οποία κατέγραψε την ιστορία της.

Την πυροβόλησαν εξ επαφής με τη σφαίρα να τη βρίσκει στο κεφάλι, σύμφωνα με την οικογένειά της, την οποία επικαλέστηκε η οργάνωση.  Οι συγγενείς της μετέβησαν στην Τεχεράνη από το Κερμανσάχ (δυτικά), τη γενέτειρά της, για να αναγνωρίσουν το πτώμα της, στην ιρανική πρωτεύουσα.

Εκεί, είδαν «τις σορούς εκατοντάδων νέων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις». Αν και κατάφεραν να πάρουν τη σορό της, έπειτα από τις αρχικές αντιρρήσεις των αρχών, δεν τους επιτράπηκε να οργανώσουν την κηδεία της κατά την επιστροφή τους.

 

 

Ο Ερφάν, 18 ετών

Ο Ερφάν Φαράτζ,  κάτοικος της πόλης Ρέι, κοντά στην Τεχεράνη, σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου όταν τον πυροβόλησαν με πραγματικές σφαίρες οι κυβερνητικές δυνάμεις, σύμφωνα με μια άλλη ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία, τη Hengaw. Είχε μόλις κλείσει τα 18.

Μια πηγή προσκείμενη στην οικογένειά του ανέφερε πως η σορός του ταυτοποιήθηκε μεταξύ εκείνων που μεταφέρθηκαν το Σάββατο με φορτηγό στο νεκροτομείο του Καχριζάκ, απ’ όπου οι εικόνες με δεκάδες μαύρους σάκους με πτώματα συγκλόνισαν τη διεθνή κοινότητα.  Ο 18χρονος ετάφη χωρίς καμία δημόσια ανακοίνωση.

Ο Ρεμπίν, 17 ετών

Ο Ρεμπίν Μοραντί, Κούρδος φοιτητής ηλικίας 17 ετών από την επαρχία Κερμανσάχ, που διέμενε στην Τεχεράνη, αγωνιζόταν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα νέων της πρωτεύουσας. Θεωρείτο ως «ένα από τα πλέον υποσχόμενα νέα ταλέντα», σύμφωνα με τη Hengaw.

Έχασε τη ζωή του από πυρά των κυβερνητικών δυνάμεων του Ιράν την Πέμπτη, αναφέρει η ΜΚΟ. Μια πηγή με γνώση της υπόθεσής του διευκρίνισε πως η οικογένειά του νέου έχει λάβει την επιβεβαίωση του θανάτου του, όμως δεν της έχει ακόμη επιτραπεί να πάρει τη σορό του.

Ο Μεχντί, 39 ετών

Ο Μεχντί Ζατπαρβάρ, ηλικίας 39 ετών, με καταγωγή από την επαρχία Γκιλάν (βόρεια), στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, ήταν ένας πρώην πρωταθλητής του bodybuilding, που έγινε προπονητής, αφού παρακολούθησε ένα μάστερ στην αθλητική ψυχολογία, αναφέρει η Hengaw.

Είχε «ξεκινήσει την άρση βαρών σε ηλικία 13 ετών και είχε κερδίσει βραβεία στο Ιράν και στο εξωτερικό» το διάστημα μεταξύ 2011 και 2014», συμπλήρωσε η οργάνωση.  Σκοτώθηκε από πυρά την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

