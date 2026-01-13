Μαρία Καβογιάννη: Η φωτογραφία από θεατρική παράσταση πριν από 32 χρόνια

Η Μαρία Καβογιάννη είναι μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της. Ο κόσμος την έχει λατρέψει όχι μόνο για το τεράστιο υποκριτικό της ταλέντο, το οποίο το κοινό έχει απολαύσει σε θέατρο, σινεμά και τηλεόραση, αλλά και λόγω του χαρακτήρα της. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου του 1958 και σήμερα έχει τα γενέθλιά της.

Ο λογαριασμός του Instagram, στον οποίο ανεβαίνουν φωτογραφίες που τράβηξε o Κλεισθένης Δασκαλάκος στη διάρκεια της πορείας του, με αφορμή τα γενέθλια της Μαρίας Καβογιάννη, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο της ηθοποιού από το 1993.

Στη φωτογραφία, την βλέπουμε στις πρόβες της παράστασης «Ένα αταίριαστο ζευγάρι», μαζί με την Κατερίνα Πετούση.

Το στιγμιότυπο συνοδεύει μία λεζάντα, στην οποία αναφέρεται ότι: «Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της.

Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη, την βλέπουμε στις πρόβες της παράστασης “Ένα αταίριαστο ζευγάρι” στο Θέατρο Αθηνά στις 30 Νοεμβρίου του 1993, μαζί με την Κατερίνα Πετούση».