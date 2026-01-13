Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Η ζωή ως νέα μαμά έχει πάρα πολλές δυσκολίες…»

Τον Ιούλιο του 2025 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν γονείς, με την δημοσιογράφο να φέρνει στο κόσμο τον γιο τους. Η κάμερα της εκπομπής της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου συνάντησε την ευτυχισμένη μητέρα, και εκείνη μίλησε για τα φετινά Χριστούγεννα, τα οποία ήταν τα πρώτα που πέρασε με το μωρό της, καθώς και για τη ζωή της ως νέα μητέρα.

Μιλώντας στη κάμερα του «Breakfast@Star», η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέφερε ότι: «Καλή χρονιά σε όλους, είμαστε υπέροχα. Ήταν τα πιο όμορφα Χριστούγεννα της ζωής μας, τελείως οικογενειακά, στο σπίτι με το μικρούλι μας, πανέμορφα, ήσυχα πολύ».

«Το καλύτερο δώρο το έχουμε στην αγκαλιά μας. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το δώρο. Έχουμε αποφασίσει το όνομα που θα του δώσουμε, αλλά δεν θα το αποκαλύψουμε ακόμα», συνέχισε η δημοσιογράφος.

Επιπλέον, η νέα μητέρα είπε ότι: «Προς το παρόν δεν θα επιστρέψω τηλεοπτικά, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι. Αυτή την περίοδο θέλω να είμαι στο σπίτι όσες περισσότερες ώρες μπορώ, για να είμαι μαζί με το μωράκι μας. Η ζωή ως νέα μαμά έχει πάρα πολλές δυσκολίες, οι μανούλες εκεί έξω θα με καταλάβουν, τώρα που έγινα και εγώ μαμά. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις! Ένα πλασματάκι θέλει να είσαι πάνω του, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο».