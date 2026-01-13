Θανάσης Βισκαδουράκης για το ορφανοτροφείο: «Θέλω να πάρω τον γιο να τον πάω εκεί που μεγάλωσα»

  • Ο Θανάσης Βισκαδουράκης, καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, μίλησε για τη ζωή του και το γεγονός πως μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, με αφορμή το όνομα που έδωσε στον γιο του.
  • Ο γιος του, Ιερώνυμος, πήρε το όνομά του λόγω της στενής σχέσης του ηθοποιού με τον Μακαριώτατο από το 1975.
  • Ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως «δεν έχω πει ποτέ “μπαμπά” και “μαμά”», θεωρώντας τα παιδιά του ορφανοτροφείου οικογένειά του, και θέλει να πάει τον γιο του «εκεί που μεγάλωσα».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θανάσης Βισκαδουράκης

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε στη συνέντευξή του για την ζωή του, και με αφορμή το όνομα που έδωσε στον γιο του, αναφέρθηκε στο γεγονός πως μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τον γιο του, εξομολογήθηκε πως: «Είκοσι εννέα Δεκεμβρίου των Αγίων Νηπίων, έγινε εννέα ετών. Νομίζω είναι το ωραιότερο δώρο που μου έχει κάνει η ίδια η ζωή. Το όνομά του είναι Ιερώνυμος, γιατί είμαι δίπλα στον Μακαριώτατο από το 1975, τον γνωρίζω από Αρχιμανδρίτη.

Είμαι κοντά του, με μεγαλώνει, αυτός μου είπε ότι: “Εγώ παιδί μου σε μεγάλωσα στη Θήβα από πέντε μέχρι 18 ετών, αλλά έχεις γεννηθεί στην Αθήνα”. Εκεί, χάνεται η γη κάτω από τα πόδια μου. Τον ρώτησα τι σημαίνει Αθήνα. Γιατί εγώ με την Αθήνα δεν είχα καμία επαφή… Εγώ μεγαλώνω μέσα στα παιδιά, από νήπιο, Πρώτη Δημοτικού, μέχρι Τρίτη Λυκείου, αυτά τα παιδιά είναι τα αδέλφια μου, αυτή είναι η οικογένειά μου. Μιλάω για το ορφανοτροφείο».

«Δεν έχω πει ποτέ “μπαμπά” και “μαμά”, τα αδέλφια μου δεν τα γνώριζα. Άρα τα αδέλφια μου είναι αυτά! Ακόμα και τώρα μου έρχονται στο μυαλό μου. Θέλω να πάρω τον γιο να τον πάω εκεί που μεγάλωσα. Να δει πώς ήταν μικρός ο Θανασάκης και πώς έφτασε εδώ μαζί με την Κατερίνα να φέρουν στη ζωή αυτό το όμορφο και καλό παιδί», πρόσθεσε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

