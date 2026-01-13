Grand Hotel: Αλίκη, Πέτρος, Άρης- Ένα τρίγωνο που φτάνει στα άκρα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Αλίκη, Πέτρος, Άρης- Ένα τρίγωνο που φτάνει στα άκρα

Ένα ερωτικό τρίγωνο που δεν μιλά για προδοσία, αλλά για την αγάπη που δοκιμάζεται… στα άκρα, κινεί τα νήματα στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Grand Hotel“.

Μία ιστορία που αποδεικνύει πως, όσο κι αν αλλάξουν όλα, η καρδιά ξέρει πάντα πού ανήκει. Γιατί κάποιοι έρωτες δεν τελειώνουν ποτέ, απλά περιμένουν. Γιατί η μοίρα συναντά τις ανατροπές της.

Η Αλίκη έμαθε να ζει με την απώλεια. Να προχωρά με μισή καρδιά. Τη στιγμή που η αλήθεια γκρεμίζει τα πάντα, η Αλίκη δεν ψάχνει πια απαντήσεις. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, μοναδικό φως ο Άρης που της έδειξε πώς να αναπνέει ξανά.

Όμως, ο Πέτρος ζει και όλα μέσα της ξεσπούν, ο θυμός για τη σιωπή του, ο πόνος για τον χαμένο χρόνο, οι τύψεις για όσα μεσολάβησαν… όλα.

Η αγάπη της για τον Πέτρο δεν έσβησε ποτέ. Εκείνος είναι το παρόν και το μέλλον της, εκείνος θα της δώσει τη δύναμη να κλείσει, ακόμα και να ξανανοίξει, πληγές που είναι ακόμα ζωντανές.

Ο Πέτρος επιστρέφει για να διεκδικήσει όσα του ανήκουν. Την αγάπη του, τη ζωή του, την Αλίκη.

Η επιστροφή του, βέβαια, έχει τίμημα. Μαθαίνει με τον πιο σκληρό τρόπο αλήθειες και προδοσίες που τον διαλύουν, όμως η καρδιά του δεν μπορεί να ξεχάσει. Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από τον έρωτα που τον δένει με την Αλίκη.

Γιατί η Αλίκη είναι ο λόγος που γύρισε. Και αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος να τη διεκδικήσει και να βάλει ένα τέλος στο κεφάλαιο που λέγεται Ρήγας Αλεξίου.

Στη σκιά αυτού του μεγάλου έρωτα στέκεται ο Άρης. Ο άντρας που αγάπησε χωρίς υποσχέσεις. Που έγινε παρηγοριά, γνωρίζοντας πως ίσως δεν θα γίνει ποτέ επιλογή.

Που κράτησε την Αλίκη όρθια, όταν όλα κατέρρεαν. Η χαρά του, που ο Πέτρος ζει, συγκρούεται με τη βεβαιότητα της απώλειας. Κάνει πίσω, όχι γιατί δεν πονά, αλλά γιατί αγαπά αληθινά. Η δική του αγάπη δεν φωνάζει, απλά υποχωρεί σιωπηλά στον ήχο του πόνου.  

Αλίκη

Πέτρος

Άρης

 

 

13:14 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

