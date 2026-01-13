Βάσω Λασκαράκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Λευτέρη Σουλτάτου – «Εύχομαι κάθε χρονιά που μεγαλώνεις να μας βρίσκει μαζί πιο δεμένους»

Σύνοψη από το

  • Η Βάσω Λασκαράκη ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, για τα γενέθλιά του, μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Στη δημοσίευσή της, η ηθοποιός μοιράστηκε μια κοινή φωτογραφία τους, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Χρόνια σου πολλά αγάπη μου. Να είναι κι αυτή η χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελα και στιγμές που αξίζουν».
  • Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Βάσω Λασκαράκη είχε εξομολογηθεί πως δεν είχε ονειρευτεί αυτή την ευτυχία με τον Λευτέρη Σουλτάτο και τα παιδιά τους, τονίζοντας ότι «έχουμε χτίσει κάτι πολύ ωραίο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βάσω Λασκαράκη
Φωτογραφία: Instagram/vasolaskaraki

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (13/1) ο Λευτέρης Σουλτάτος. Το μεσημέρι της Τρίτης, η Βάσω Λασκαράκη, η οποία είναι παντρεμένη με τον σεφ από τον Απρίλιο του 2019, θέλησε να του ευχηθεί και δημοσίως, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευσή της η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε με τον Λευτέρη Σουλτάτο. Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβηχτεί στη Θεσσαλονίκη, το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό.

Στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδεύσει τη φωτογραφία, η Βάσω Λασκαράκη αναφέρει: «Χρόνια σου πολλά αγάπη μου. Να είναι κι αυτή η χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελα και στιγμές που αξίζουν. Εύχομαι κάθε χρονιά που μεγαλώνεις (εσύ , εγώ όχι) να μας βρίσκει μαζί πιο δεμένους και πιο δυνατούς».

Καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά τον Μάρτιο του 2025, η Βάσω Λασκαράκη είχε εξομολογηθεί: «Δεν την είχα ονειρευτεί καν αυτήν την ευτυχία μαζί με τον Λευτέρη και τα παιδιά μας… Νομίζω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ ωραίο και λέω “ευχαριστώ” και το βράδυ και το πρωί. Ο Λευτέρης είναι ασπίδα με τα παιδιά και βγαίνει πολλές φορές μπροστά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Fed: Στήριξη στον Τζερόμ Πάουελ από Λαγκάρντ και 8 κεντρικούς τραπεζίτες

Επίδομα παιδιού: Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βασιλομήτωρ Σοφία: Ακύρωσε δημόσιες εμφανίσεις της – Δημοσιεύματα αναφέρουν πως επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η βασιλομήτωρ Σοφία δεν θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με ισπανικά δημοσ...
16:15 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Θανάσης Βισκαδουράκης για το ορφανοτροφείο: «Θέλω να πάρω τον γιο να τον πάω εκεί που μεγάλωσα»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Φαίη...
10:38 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Φωτεινή Αποστολίδη: Πέθανε η κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου

Πέθανε πριν από δύο μήνες η μοναχοκόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, χωρίς να το μάθει κανείς. Η Φ...
04:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο με τον Σάκη Κατσούλη από το gender reveal party και η εξομολόγηση – «Σε αγαπήσαμε πριν μάθουμε το φύλο σου»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι