Βάσω Λασκαράκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Λευτέρη Σουλτάτου – «Εύχομαι κάθε χρονιά που μεγαλώνεις να μας βρίσκει μαζί πιο δεμένους»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (13/1) ο Λευτέρης Σουλτάτος. Το μεσημέρι της Τρίτης, η Βάσω Λασκαράκη, η οποία είναι παντρεμένη με τον σεφ από τον Απρίλιο του 2019, θέλησε να του ευχηθεί και δημοσίως, μέσα από μία τρυφερή ανάρτηση που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευσή της η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε με τον Λευτέρη Σουλτάτο. Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει τραβηχτεί στη Θεσσαλονίκη, το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό.

Στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδεύσει τη φωτογραφία, η Βάσω Λασκαράκη αναφέρει: «Χρόνια σου πολλά αγάπη μου. Να είναι κι αυτή η χρονιά γεμάτη υγεία, χαμόγελα και στιγμές που αξίζουν. Εύχομαι κάθε χρονιά που μεγαλώνεις (εσύ , εγώ όχι) να μας βρίσκει μαζί πιο δεμένους και πιο δυνατούς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki)

Καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά τον Μάρτιο του 2025, η Βάσω Λασκαράκη είχε εξομολογηθεί: «Δεν την είχα ονειρευτεί καν αυτήν την ευτυχία μαζί με τον Λευτέρη και τα παιδιά μας… Νομίζω ότι έχουμε χτίσει κάτι πολύ ωραίο και λέω “ευχαριστώ” και το βράδυ και το πρωί. Ο Λευτέρης είναι ασπίδα με τα παιδιά και βγαίνει πολλές φορές μπροστά».