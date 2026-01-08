Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ανάρτηση με την βασιλόπιτα της πεθεράς του – «Μάλλον αναπολεί τα χρόνια που δεν με είχε γνωρίσει ακόμα»

  • Ο Λευτέρης Σουλτάτος έκανε μία άκρως χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τη βασιλόπιτα που του έφτιαξε η πεθερά του για τη νέα χρονιά.
  • Συγκεκριμένα, το γλυκό αντί να έχει γραμμένο πάνω του το «2026», είχε το «2006».
  • Ο επιτυχημένος σεφ αντιμετώπισε το λάθος με χιούμορ, αναφέροντας: «Η πεθερά μου μας έφτιαξε βασιλόπιτα… Μάλλον αναπολεί τα χρόνια που δεν με είχε γνωρίσει ακόμα… 2006!».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λευτέρης Σουλτάτος

Μία άκρως χιουμοριστική ανάρτηση έκανε πριν από λίγες ώρες ο Λευτέρης Σουλτάτος στο προφίλ του στο Instagram, με αφορμή την βασιλόπιτα που του έφτιαξε η πεθερά του για τη νέα χρονιά.

Στο Instagram story του, ο επιτυχημένος σεφ, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Βάσω Λασκαράκη από το 2019, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο με την βασιλόπιτα της πεθεράς του.

Όπως μπορεί να δει κανείς, το γλυκό αντί να έχει γραμμένο πάνω του το «2026», έχει το «2006».

Στην ανάρτησή του, ο Λευτέρης Σουλτάτος αντιμετωπίζει με χιούμορ το λάθος της πεθεράς του, αναφέροντας: «Η πεθερά μου μας έφτιαξε βασιλόπιτα… Μάλλον αναπολεί τα χρόνια που δεν με είχε γνωρίσει ακόμα… 2006!».

