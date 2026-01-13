Βασίλης Πορφυράκης: Η πρώτη συνέντευξη μετά τη γέννηση της κόρης του – «Οι ρόλοι του πατέρα και της μάνας έλειπαν στο μέσα μου»

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγο καιρό ο Βασίλης Πορφυράκης. Ο γνωστός τραγουδιστής ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης του, με μία ανάρτηση στο Instagram προφίλ του στις αρχές του νέου έτους. Ο καλλιτέχνης παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, και εκεί μίλησε γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Βασίλης Πορφυράκης εξομολογήθηκε πως: «Αυτοί οι ρόλοι του πατέρα και της μάνας, ήταν που έλειπαν στο μέσα μου πολύ, λόγω της έλλειψης αυτού του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Έχω “χάσει” πολύ νωρίς τους γονείς μου, και αυτή η “γέννηση” των λέξεων μάνα και πατέρας είναι το μεγαλύτερο δώρο, και κατέληξα μέσα μου ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη έλλειψη που μπορεί να μου δημιουργηθεί. Δεν θα καλυπτόταν με τίποτα αν δεν ερχόταν αυτή η μικρή στη ζωή μου!».

Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι: «Δεν ήταν πάντα στόχος μου να κάνω οικογένεια. Μετά την εμπειρία με τα αδέλφια, είπα ότι δεν θέλω ούτε σκύλο. Δηλαδή μετά την ευθύνη του να μεγαλώσεις τρία παιδιά, είπα ότι δεν θέλω καμία ευθύνη».