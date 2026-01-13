Βασιλομήτωρ Σοφία: Ακύρωσε δημόσιες εμφανίσεις της – Δημοσιεύματα αναφέρουν πως επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης

Σύνοψη από το

  • Η Βασιλομήτωρ Σοφία ακύρωσε προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις της, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.
  • Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να μείνει δίπλα στην αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, καθώς η υγεία της φέρεται να επιδεινώνεται.
  • Η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε εμφανιστεί με αναπηρικό αμαξίδιο στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της τον περασμένο Φεβρουάριο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Βασίλισσα Σοφία πριγκίπισσα Ειρήνη

Η βασιλομήτωρ Σοφία δεν θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η μητέρα του βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε, φαίνεται πως πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση προκειμένου να μείνει δίπλα στην αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, και να την στηρίξει, καθώς η υγεία της φέρεται να επιδεινώνεται.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν μαζί με τη Σοφία και άλλα μέλη της οικογένειάς τους βρέθηκαν στο γάμο του ανιψιού τους Νικόλαου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 7 Φεβρουαρίου του 2025, στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα. Τότε, η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε εμφανιστεί με αναπηρικό αμαξίδιο. Μαζί της ήταν η Σοφία και η Ινφάντα Κριστίνα.

Βασίλισσα Σοφία πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη είναι η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της πρώην βασίλισσας της Ελλάδας Φρειδερίκης. Γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν τον Μάιο του 1942 και εδώ και αρκετά χρόνια ζει μόνιμα στην Ισπανία.

Βασίλισσα Σοφία πριγκίπισσα Ειρήνη τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Fed: Στήριξη στον Τζερόμ Πάουελ από Λαγκάρντ και 8 κεντρικούς τραπεζίτες

Επίδομα παιδιού: Πότε κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:10 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βάσω Λασκαράκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Λευτέρη Σουλτάτου – «Εύχομαι κάθε χρονιά που μεγαλώνεις να μας βρίσκει μαζί πιο δεμένους»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (13/1) ο Λευτέρης Σουλτάτος. Το μεσημέρι της Τρίτης, η Βάσω Λασκαρ...
16:15 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Θανάσης Βισκαδουράκης για το ορφανοτροφείο: «Θέλω να πάρω τον γιο να τον πάω εκεί που μεγάλωσα»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Φαίη...
10:38 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Φωτεινή Αποστολίδη: Πέθανε η κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου

Πέθανε πριν από δύο μήνες η μοναχοκόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, χωρίς να το μάθει κανείς. Η Φ...
04:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Το βίντεο με τον Σάκη Κατσούλη από το gender reveal party και η εξομολόγηση – «Σε αγαπήσαμε πριν μάθουμε το φύλο σου»

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης διανύουν μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι