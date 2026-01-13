Βασιλομήτωρ Σοφία: Ακύρωσε δημόσιες εμφανίσεις της – Δημοσιεύματα αναφέρουν πως επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η βασιλομήτωρ Σοφία δεν θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Η μητέρα του βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε, φαίνεται πως πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση προκειμένου να μείνει δίπλα στην αδελφή της, πριγκίπισσα Ειρήνη, και να την στηρίξει, καθώς η υγεία της φέρεται να επιδεινώνεται.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν μαζί με τη Σοφία και άλλα μέλη της οικογένειάς τους βρέθηκαν στο γάμο του ανιψιού τους Νικόλαου Ντε Γκρες και της Χρυσής Βαρδινογιάννη.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 7 Φεβρουαρίου του 2025, στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα. Τότε, η πριγκίπισσα Ειρήνη είχε εμφανιστεί με αναπηρικό αμαξίδιο. Μαζί της ήταν η Σοφία και η Ινφάντα Κριστίνα.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη είναι η μικρότερη κόρη του πρώην βασιλιά της Ελλάδας Παύλου και της πρώην βασίλισσας της Ελλάδας Φρειδερίκης. Γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν τον Μάιο του 1942 και εδώ και αρκετά χρόνια ζει μόνιμα στην Ισπανία.