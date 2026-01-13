Σταμάτης Φασουλής: «Εγώ είχα και ένα παράπονο – Στο καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, δεν ήρθε ψυχή»

Σύνοψη από το

  • Ο Σταμάτης Φασουλής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στο θέμα της επιτυχίας και της αποτυχίας.
  • Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης, αποκάλυψε ότι στο καλύτερο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή του, «δεν ήρθε ψυχή».
  • Δήλωσε πως δεν τον νοιάζει η εισπρακτική αποτυχία, αλλά το ότι «αυτό που κάνεις και αυτό που προσπαθείς να δώσεις, δεν έχει καμία ανταπόκριση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σταμάτης Φασουλής

Το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στην εκπομπή της τον Σταμάτη Φασουλή. Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο κόσμο της τέχνης στη χώρα μας, στη διάρκεια της συνέντευξής του στη «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε και στο θέμα της επιτυχίας και της αποτυχίας.

Μάλιστα, μίλησε για μία δική του δουλειά, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήταν το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει, ωστόσο «δεν ήρθε ψυχή».

Ο Σταμάτης Φασουλής εξήγησε στη συνέντευξή του πως: «Δεν ήθελα ποτέ να ευχαριστηθώ πολύ ή να το πάρω πάνω μου που λένε για μια επιτυχία, γιατί έτσι θα έπρεπε να στεναχωρηθώ πολύ και για μία αποτυχία».

«Έχω κάνει αποτυχίες, απλώς δεν φαίνονται! Δεν έχω κάνει και πάρα πολλές, αλλά έχω κάνει και αποτυχιάρες, μπαμ. Εγώ είχα και ένα παράπονο. Το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, η καλύτερη παράσταση και η καλύτερη ερμηνεία, ήταν “Ο Μπαμπάς” που έπαιζα πριν από 10 χρόνια, και δεν ήρθε ψυχή! Και έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα που είναι μέτρια και έχουν σκίσει», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Με τον “Μπαμπά” έκανα δύο χρόνια να παίξω μετά. Δεν ήθελα, γιατί δεν με νοιάζει η αποτυχία εισπρακτικά, με νοιάζει ότι αυτό που κάνεις και αυτό που προσπαθείς να δώσεις, δεν έχει καμία ανταπόκριση, σου γυρνάνε την πλάτη. Αυτό, το δεν αφορά κανέναν, δεν είναι ωραίο πράγμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Επιστροφή ενοικίου… επί τρία για 50.000 δικαιούχους – Ποιοι και πότε θα την λάβουν

Κυριάκος Μητσοτάκης για αγρότες: Τέλος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε.

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:34 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βασίλης Πορφυράκης: Η πρώτη συνέντευξη μετά τη γέννηση της κόρης του – «Οι ρόλοι του πατέρα και της μάνας έλειπαν στο μέσα μου»

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγο καιρό ο Βασίλης Πορφυράκης. Ο γνωστός τραγουδιστής ...
18:25 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Η ζωή ως νέα μαμά έχει πάρα πολλές δυσκολίες…»

Τον Ιούλιο του 2025 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν γονείς, με την δημοσιογρ...
17:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βασιλομήτωρ Σοφία: Ακύρωσε δημόσιες εμφανίσεις της – Δημοσιεύματα αναφέρουν πως επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Ειρήνης

Η βασιλομήτωρ Σοφία δεν θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα με ισπανικά δημοσ...
17:10 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βάσω Λασκαράκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Λευτέρη Σουλτάτου – «Εύχομαι κάθε χρονιά που μεγαλώνεις να μας βρίσκει μαζί πιο δεμένους»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (13/1) ο Λευτέρης Σουλτάτος. Το μεσημέρι της Τρίτης, η Βάσω Λασκαρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι