Σταμάτης Φασουλής: «Εγώ είχα και ένα παράπονο – Στο καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, δεν ήρθε ψυχή»

Το πρωί της Τρίτης 13 Ιανουαρίου η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε στην εκπομπή της τον Σταμάτη Φασουλή. Ο καταξιωμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο κόσμο της τέχνης στη χώρα μας, στη διάρκεια της συνέντευξής του στη «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε και στο θέμα της επιτυχίας και της αποτυχίας.

Μάλιστα, μίλησε για μία δική του δουλειά, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο ήταν το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει, ωστόσο «δεν ήρθε ψυχή».

Ο Σταμάτης Φασουλής εξήγησε στη συνέντευξή του πως: «Δεν ήθελα ποτέ να ευχαριστηθώ πολύ ή να το πάρω πάνω μου που λένε για μια επιτυχία, γιατί έτσι θα έπρεπε να στεναχωρηθώ πολύ και για μία αποτυχία».

«Έχω κάνει αποτυχίες, απλώς δεν φαίνονται! Δεν έχω κάνει και πάρα πολλές, αλλά έχω κάνει και αποτυχιάρες, μπαμ. Εγώ είχα και ένα παράπονο. Το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, η καλύτερη παράσταση και η καλύτερη ερμηνεία, ήταν “Ο Μπαμπάς” που έπαιζα πριν από 10 χρόνια, και δεν ήρθε ψυχή! Και έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα που είναι μέτρια και έχουν σκίσει», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε ότι: «Με τον “Μπαμπά” έκανα δύο χρόνια να παίξω μετά. Δεν ήθελα, γιατί δεν με νοιάζει η αποτυχία εισπρακτικά, με νοιάζει ότι αυτό που κάνεις και αυτό που προσπαθείς να δώσεις, δεν έχει καμία ανταπόκριση, σου γυρνάνε την πλάτη. Αυτό, το δεν αφορά κανέναν, δεν είναι ωραίο πράγμα».