Χρίστος Δήμας: Επαφές του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στις Βρυξέλλες για την αεροναυτιλία

Τα επόμενα βήματα εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης (Action Plan) που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας τέθηκαν στο επίκεντρο των διαδοχικών συναντήσεων που είχε, σήμερα, στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, σε σύσκεψη εργασίας με τον γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL), Raúl Medina Caballero συμφώνησαν στον ορισμό τεχνικού συμβούλου από τον Οργανισμό, που θα συμβάλλει στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Βασικοί πυλώνες του Action Plan είναι η θεσμική αναμόρφωση του τομέα και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων αεροναυτιλίας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση για τα θέματα της αεροναυτιλίας με τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα, ανώτατα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA).

Στις συναντήσεις συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) Χρήστος Τσίτουρας, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος και ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ Γεώργιος Βαγενάς.