Απειλητικός και αινιγματικός ο Τραμπ: Είπε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να καταλάβουν μόνοι τους τι σημαίνει το «έρχεται βοήθεια» στο Ιράν

Αινιγματικός εμφανίστηκε απόψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ταξιδεύοντας προς το Ντιτρόιτ, όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν τι εννοούσε, με την ανάρτησή του στο Truth Social, «έρχεται βοήθεια» τους  διαδηλωτές, στο Ιράν.

Ο Τραμπ απάντησε μόνο: «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας. Λυπάμαι».  Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται επί του παρόντος στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, όπου θα δώσει ομιλία για την οικονομία της χώρας.

Κατά την επίσκεψή του Τραμπ σε εργοστάσιο στο Ντιτρόιτ – όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει συμβουλεύσει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε:  «Νομίζω ότι πρέπει να φύγουν».

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ιρανοί πρέπει να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και να «καταλάβουν τους θεσμούς», λέγοντας ότι «η βοήθεια έρχεται».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την Τρίτη ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να καταλάβει με ακρίβεια πόσοι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, ωστόσο κάλεσε τους Αμερικανούς που παραμένουν στη χώρα να φύγουν.

«Θα έλεγα ότι δεν είναι κακή ιδέα να φύγουν», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί πολίτες ή οι πολίτες των συμμάχων των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από το Ιράν.  Ο πρόεδρος αρνήθηκε να επεκταθεί στο προηγούμενο μήνυμά του ότι βοήθεια ήταν καθ’ οδόν προς τους διαδηλωτές.

«Θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό», είπε.  Επιπλέον σημείωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις στο Ιράν δεν είναι σαφής.

«Κανείς δεν μπόρεσε να μου δώσει έναν ακριβή αριθμό», είπε. «Έχω ακούσει αριθμούς από — όλα είναι πολλοί, ένας είναι πολλοί — αλλά έχω ακούσει αριθμούς πολύ χαμηλότερους και έχω ακούσει αριθμούς πολύ υψηλότερους. Θα μάθουμε. Πιθανότατα θα το μάθουμε τις επόμενες 24 ώρες».

