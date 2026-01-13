Κλωτσιές και μπουνιές σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Ισπανία: Πλακώθηκαν μεταξύ τους ακόμη και οι μητέρες – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Απίστευτες εικόνες από αγώνα της τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καθώς το ποδοσφαιρικό παιχνίδι μετατράπηκε σε μαζική συμπλοκή με κλωτσιές και μπουνιές μεταξύ των παικτών.
  • Η ένταση κλιμακώθηκε όταν μητέρες ποδοσφαιριστών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να υπερασπιστούν τα παιδιά τους, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση και φραστικές αντιπαραθέσεις.
  • Ως αποτέλεσμα των πρωτοφανών επεισοδίων, το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε ποτέ, ένας παίκτης μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο με τραυματισμούς, ενώ ο διαιτητής κατέγραψε εισβολή οπαδών και γενικότερο χάος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητες εικόνες σε αγώνα της τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το κατά τα άλλα ποδοσφαιρικό παιχνίδι μετατράπηκε σε.. αγώνα κατς ή πυγμαχίας, ενώ λίγο έλειψε να συμμετέχουν ακόμα και μανάδες των ποδοσφαιριστών.

Όλα συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στη Güéjar Sierra και Arenas de Armilla στην τέταρτη κατηγορία της Ανδαλουσίας, όταν ποδοσφαιριστές πρωταγωνίστησαν σε μια μαζική συμπλοκή με απρόβλεπτο τέλος. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε ποτέ.

Σύμφωνα με τις εικόνες αρκετοί παίκτες άρχισαν να τσακώνονται, ξεσπώντας μια συμπλοκή που κατέληξε με έναν παίκτη της Arenas να κυλιέται στο γήπεδο, ενώ ο αρχηγός της Güéjar Sierra τον κλωτσούσε και τον γρονθοκοπούσε όταν σηκώθηκε και έπρεπε να τον συγκρατήσουν οι συμπαίκτες του για να μην τον ξαναεπιτεθεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τότε ήταν που η μητέρα του παίκτη της Arenas που δέχτηκε την επίθεση μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από τις κερκίδες για να υπερασπιστεί τον γιο της, προκαλώντας την αντίδραση της μητέρας του επιτιθέμενου, η οποία ήταν επίσης παρούσα. «Φύγετε από το γήπεδο, κυρία! Είστε ηλίθια ή να σας το εξηγήσω;», της φώναξε η τελευταία, ακολουθούμενη από περισσότερα άτομα που την απομάκρυναν από τις εγκαταστάσεις για να μην οδηγηθεί το περιστατικό σε χειρότερα και ανάμεσα στα γέλια άλλων που αστειεύονταν για ένα ενδεχόμενο τηλεφώνημα στην αστυνομία.

Στο φύλλο αγώνα μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι αποβλήθηκε παίκτης της Güéjar Sierra που, χωρίς να υπάρχει η μπάλα, «χτύπησε με το πόδι την πλάτη ενός αντιπάλου ενώ αυτός βρισκόταν στο έδαφος, με χρήση υπερβολικής βίας, και τον άρπαξε από το λαιμό και το κεφάλι ενώ σηκωνόταν για να τον εμποδίσει να ελευθερωθεί». Ο παίκτης της Arenas παρουσίασε τραυματισμούς στην πλάτη, το λαιμό και το κεφάλι και τελικά μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο.

Ο διαιτητής σημείωσε επίσης την είσοδο «αρκετών οπαδών της γηπεδούχου ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι έτρεξαν προς την περιοχή των αποδυτηρίων». Μόλις έφτασαν εκεί, «δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο από παίκτες, τεχνικούς και κοινό», στο οποίο μπόρεσε να αναγνωρίσει μόνο τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποβολή του παίκτη της Arenas που δέχτηκε την επίθεση, επειδή «κράτησε από τα χέρια μια οπαδό που κατευθυνόταν προς αυτόν με σκοπό να τον αντιμετωπίσει, ρίχνοντάς την στο έδαφος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Επιστροφή ενοικίου… επί τρία για 50.000 δικαιούχους – Ποιοι και πότε θα την λάβουν

Κυριάκος Μητσοτάκης για αγρότες: Τέλος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε.

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:15 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Κόκκινη επική ανατροπή στο Super Cup στο Βόλεϊ – Πήρε το τρόπαιο ο Ολυμπιακός

«Επιστρέφοντας» από το 2-0 σετ, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στον «...
05:12 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

«Οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου Α στη EuroLeague» σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ

Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται στη EuroLeague, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, ...
05:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ισπανικά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Ρεάλ δεν σέβονταν τον Τσάμπι Αλόνσο, περπατούσαν στις προπονήσεις»

Δημοσιεύματα στην Ισπανία φωτίζουν το δύσκολο παρασκήνιο που έζησε ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μα...
20:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα διάδοχος του Αλόνσο

Μερικά λεπτά έμεινε χωρίς προπονητή η Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγο μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι