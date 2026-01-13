Μαύρη Θάλασσα: Τρία και όχι 4 τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που χτυπήθηκαν από drones ανοικτά του Νοβοροσίσκ

  • Τρεις, και όχι τέσσερις, είναι τελικά οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις με δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που χτυπήθηκαν από drones στη Μαύρη Θάλασσα ανοικτά του Νοβοροσίσκ.
  • Τα πλοία που φέρονται να επλήγησαν είναι τα MT MATILDA, MT DELTA HARMONY και MT DELTA SUPREME, με το DELTA HARMONY να αναφέρεται ότι εκδήλωσε πυρκαγιά που κατασβέστηκε άμεσα.
  • Οι επιθέσεις καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, με ναυτιλιακούς πράκτορες να προειδοποιούν για αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων.
Τρεις – και όχι τέσσερις – είναι τελικά οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις με δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που φέρονται να χτυπήθηκαν από άγνωστα drones στη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη, ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα και ανέμεναν φόρτωση αργού πετρελαίου στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous, τα τρία πλοία που συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής τις περισσότερες επιβεβαιωμένες ενδείξεις εμπλοκής στο περιστατικό είναι τα MT MATILDA, MT DELTA HARMONY και MT DELTA SUPREME.

Αντιθέτως, το FREUD της TMS Tankers δεν περιλαμβάνεται πλέον στις επιβεβαιωμένες αναφορές χτυπήματος. Το τέταρτο πλοίο, το Freud, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία TMS, αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε δεχτεί επίθεση. Ωστόσο, η TMS αρνήθηκε αργότερα ότι είχε χτυπηθεί.

Το MT MATILDA (IMO 9407457), δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και διαχειρίστρια την Thenamaris, φέρεται να επλήγη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή αναμονής του CPC.

Το MT DELTA HARMONY (IMO 9408463), με σημαία Λιβερίας και διαχείριση από τη Delta Tankers, αναφέρεται ότι χτυπήθηκε επίσης από drones, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα, επιτρέποντας στο πλοίο να συνεχίσει την πορεία του. Παρά ταύτα, δεν υπάρχουν επίσημα επιβεβαιωμένα στοιχεία για ζημιές, θύματα, ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Στις ίδιες αναφορές προστίθεται και το MT DELTA SUPREME (IMO 9585895), επίσης υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, ως τρίτο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να επλήγη στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής.

Και στην περίπτωση αυτή, οι λεπτομέρειες για τον τύπο του drone, το σημείο πρόσκρουσης και την έκταση των ζημιών παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Τα κενά στην πληροφόρηση

Κοινός παρονομαστής και στις τρεις περιπτώσεις είναι τα σοβαρά κενά πληροφόρησης: δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για εναέρια UAV, επιφανειακά USV ή συνδυασμό μέσων, ούτε εάν υπήρξε εμπλοκή ρυμουλκών, μετακίνηση αγκυροβολίων ή αναστολή φορτώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Οι επιθέσεις καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η παραγωγή του Καζακστάν υπέστη σημαντική κάμψη, με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά αργού μέσω ρωσικών υποδομών, εξαιτίας χειμερινών καταιγίδων αλλά και ζημιών από προηγούμενη ουκρανική επίθεση με drone σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Ναυτιλιακοί πράκτορες προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση τέτοιων περιστατικών στη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση τόσο των ναύλων όσο και των ασφαλίστρων, για πλοία που φορτώνουν σε ρωσικούς τερματικούς σταθμούς, από τους οποίους διακινείται πάνω από το 2% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παραπέμπει πλέον όχι σε μεμονωμένο επεισόδιο, αλλά σε μια επικίνδυνη νέα κανονικότητα για τη ναυτιλία και την ενεργειακή ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

