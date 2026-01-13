Τραμπ: Δεν συμμετείχε στη σύσκεψη για το Ιράν – Η χήρα του έκπτωτου σάχη ενώνει τη φωνή της με του γιου της υπέρ των διαδηλωτών

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν παραβρέθηκε στη συνάντηση των υπευθύνων εθνικής ασφάλειας με θέμα το Ιράν που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το πρωί, (ώρα ΗΠΑ) όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το Μίσιγκαν.

Ο Τραμπ θα κάνει δηλώσεις για την οικονομία στο Ντιτρόιτ, και σύμφωνα με την Λίβιτ, είναι πιθανό να αναφερθεί στο Ιράν, σύμφωνα με το CNN. Νωρίτερα τα αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Τραμπ αναμενόταν να συγκαλέσει ανώτερους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας για να συζητήσουν πώς θα προχωρήσουν στο θέμα του Ιράν. Η Λίβιτ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν είχε προγραμματιστεί να παραστεί στη συνάντηση αυτή το πρωί της Τρίτης, στην οποία πήραν μέρος ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου «σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών». Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Κυριακή ότι το Ιράν ζήτησε διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι οργανωνόταν μια συνάντηση.

Η πρώην βασίλισσα του Ιράν

Εντωμεταξύ η πρώην βασίλισσα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί, η χήρα του Σάχη ο οποίος ανατράπηκε από την ισλαμική επανάσταση του 1979, κάλεσε σήμερα τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να ενωθούν με το κίνημα διαμαρτυρίας που αψηφά το καθεστώς εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Η Φαράχ Παχλαβί, 87 ετών, (τρίτη σύζυγος του πρώην Σάχη) επανέλαβε την προτροπή του γιου της, του πρώην πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος έκανε παρόμοιες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες και στηρίζει ενεργά τους διαδηλωτές από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται. Το όνομά του ακούγεται τακτικά στις διαδηλώσεις.

«Θυμηθείτε ότι η επιβίωση καμίας κυβέρνησης, η διατήρηση κανενός πλεονεκτήματος, δεν δικαιολογούν να χύνεται το αίμα των συμπατριωτών σας» έγραψε η Φαράχ απευθυνόμενη στις δυνάμεις ασφαλείας και ζητώντας τους να ακούσουν «τις κραυγές θυμού» των διαδηλωτών και «να ενωθούν μαζί τους πριν να είναι πολύ αργά».

Οι αρχές του Ιράν έχουν μπλοκάρει το διαδίκτυο από τις 8 Ιανουαρίου, γεγονός που δυσκολεύει την πληροφόρηση. «Ξέρω ότι ζοφερά πνεύματα έκοψαν τα μέσα επικοινωνίας σας με τον κόσμο, από τον φόβο ότι θα ακουστεί η φωνή σας, αλλά να ξέρετε ότι το μήνυμά σας είναι πολύ ισχυρό για να φιμωθεί», διαβεβαίωσε η πρώην αυτοκράτειρα.

Απευθυνόμενη στους Ιρανούς, τους οποίους αποκάλεσε «παιδιά της», πρόσθεσε: «Να είστε δυνατοί και πιστέψτε ότι σύντομα θα γιορτάσετε μαζί την ελευθερία στο Ιράν, ότι το φως θα θριαμβεύσει επί του σκότους».

Η Φαράχ Παχλαβί, η τρίτη σύζυγος του Σάχη, εγκατέλειψε το Ιράν στις 16 Ιανουαρίου 1979 μαζί με τον σύζυγό της, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, δύο εβδομάδες προτού να επιστρέψει στη χώρα ο ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.