Άνω Λιόσια: Μάνα και γιοι μετέτρεψαν το κατάστημά τους σε σημείο πώλησης ναρκωτικών – 5 συλλήψεις 

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έβαλαν τέλος στη δράση 4 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες έχοντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Συνελήφθησαν, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., πρωινές ώρες της 11-1-2026 στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, 69χρονη ημεδαπή καθώς και 3 ακόμα ημεδαποί ηλικίας 21, 46 και 47 ετών, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για -κατά περίπτωση- παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον, συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης, την οποία είχε μόλις προμηθευτεί από το εν λόγω κατάστημα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την φυσική επιτήρηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, η 69χρονη από κοινού με τους γιούς της ηλικίας 46 και 47 ετών και 21χρονο εργαζόμενο διανομέα, είχαν μετατρέψει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας της 69χρονης, σε σημείο πώλησης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι επισκέπτονταν το εν λόγω κατάστημα μεγάλος αριθμός ατόμων, τα οποία όταν εισέρχονταν σε αυτό, αρχικά συνομιλούσαν με τον 46χρονο και τον 47χρονο και στη συνέχεια συνοδευόμενοι από έναν εξ’ αυτών εισέρχονταν σε έτερο δωμάτιο στο οποίο παρέμεναν για μικρό χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια αποχωρούσαν από το κατάστημα, πολλές φορές δίχως να έχουν προβεί σε αγορά οποιουδήποτε νόμιμου προϊόντος.

Ενδεικτικό της εγκληματικής δράσης των συλληφθέντων αποτελεί το γεγονός ότι είχαν λάβει και σημαντικά μέτρα αντιπαρακολούθησης, ελέγχοντας διακριτικά σε συστηματική βάση τόσο τα άτομα που εισέρχονταν στο κατάστημα, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος και συγκεκριμένα στον χώρο της κουζίνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-32- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -82,6- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση,

-2- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -15- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

πλαστικός τρίφτης και

χειρόγραφες σημειώσεις που αφορούσαν την πώληση των ναρκωτικών.

Από επερχόμενες έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-554,8- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-20,3- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -1320- ευρώ και

-4- κυνηγετικές καραμπίνες για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κατοχής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.