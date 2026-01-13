Τέμπη – Η μητέρα της Κλαούντια για Καρυστιανού: Τώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας – Όχι σε ένα κόμμα

  • Η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια που χάθηκε στα Τέμπη, τόνισε πως προτεραιότητα παραμένει η δικαίωση των θυμάτων μέσα από τα δικαστήρια, καθώς «είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή».
  • Η κ. Λάτα εξέφρασε τη διαφωνία της με την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς «δεν είναι η στιγμή αυτή για κάτι τέτοιο», φοβούμενη ότι μπορεί να αξιοποιηθεί από τρίτους.
  • Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «όλος ο χρόνος και η ενέργεια πρέπει να δοθούν στη δικαστική μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας», υπογραμμίζοντας ότι δεν θα στήριζε το κόμμα της κ. Καρυστιανού.
Η Άλμα Λάτα, η μητέρα της 20χρονης Κλαούντια που χάθηκε και αυτή στην τραγωδία στα Τέμπη, τόνισε σε τηλεοπτική εκπομπή, πως τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, προτεραιότητα παραμένει η δικαίωση των θυμάτων μέσα από τα δικαστήρια.

«Είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή», επισήμανε, συμπληρώνοντας πως ακόμα και ο σταθμάρχης που είναι ο τελευταίος που φταίει “πίνει καφέ και βλέπει τηλεόραση”.

Όπως σημείωσε στο Mega, “είναι λυπηρό που κανείς δεν ρωτάει για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, που τα έκαψαν μέσα και ασχολούνται με (το) ποιο κόμμα θα κάνει η κ. Καρυστιανού”.

“Εγώ ως μάνα πονάω το ίδιο με την κ. Μαρία”, υποστηρίζοντας επί της ουσίας ότι δεν είναι κατάλληλη η στιγμή για πολιτικές κινήσεις.

«Πρέπει να κάνουμε σκληρό αγώνα στα δικαστήρια. Η ανάκριση, όπως λέει και η Μαρία, δεν έγινε σωστά. Γιατί δεν είχε τον πρώτο λόγο. Και πρέπει όλες οι οικογένειες μαζί με τους δικηγόρους δώσουμε μάχη μέσα στα δικαστήρια», σημείωσε.

Η κ. Λάτα ήταν σαφής πως δεν βλέπει θετικά την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς, όπως σημείωσε, δεν είναι η στιγμή αυτή για κάτι τέτοιο, ενώ  εξέφρασε τον φόβο της ότι αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί από τρίτους.

«Με αυτή την κίνηση συμφέρον έχουν μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της. Είναι αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν, που θέλουν να μην σηκώσει η Μαρία το κεφάλι της. Θα δει η ίδια όπως βλέπουμε κι εμείς πως τώρα θα χτυπήσουν παντού. Και θα το χρησιμοποιήσουν παντού», επεσήμανε προσθέτοντας ότι η κ. Καρυστιανού θα δεχθεί πιέσεις και επιθέσεις και πως πρέπει να δώσει σκληρό αγώνα μαζί με τους υπόλοιπους γονείς στα δικαστήρια.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θα στήριζε, δεν θα ψήφιζε το κόμμα της.

«Ο κόσμος ψηφίζει για την καθημερινότητά του, για τις ένοπλες δυνάμεις για την παιδεία, την εκπαίδευση, τον αγροτικό τομέα… για όλα τα προβλήματα, να απαντήσεις για τα πάντα. Δεν θα απαντήσεις μόνο για τα Τέμπη», ανέφερε, καταλήγοντας πως «αυτή τη στιγμή, όλος ο χρόνος και η ενέργεια της πρέπει να δοθούν στη δικαστική μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας. Δεν μπορείς να πας στα δικαστήρια για να δικαιωθεί το παιδί σου, να βάλουμε στη φυλακή αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας και να ασχολείσαι με άλλο δρόμο, ποιον θα έχεις δίπλα και ποιον θα βάλεις στο κόμμα. Δεν γίνονται αυτά συγχρόνως».

Υπενθυμίζεται, ότι η Κλαούντια Λάτα είχε γεννηθεί στη Λάρισα, ενώ είχε πάρει την ελληνική υπηκοότητα.

