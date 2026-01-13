Απόπειρα γυναικοκτονίας σε δικαστήριο στην Τουρκία: Δικαστής πυροβολήθηκε από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της – Την έσωσε κρατούμενος

Χάος προκλήθηκε σε δικαστική αίθουσα της Κωνσταντινούπολης, όταν Τουρκάλα δικαστής πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σήμερα Τρίτη από τον πρώην σύζυγό της, επίσης δικαστικό λειτουργό, προτού ένας κρατούμενος που εργαζόταν μέσα στη δικαστική αίθουσα εμποδίσει τον δράστη από το να πυροβολήσει ξανά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο φερόμενος ως δράστης, εισαγγελέας στο ίδιο δικαστήριο, πυροβόλησε το θύμα στη βουβωνική χώρα προτού αφοπλιστεί από έναν κρατούμενο που σέρβιρε τσάι σε υπαλλήλους του δικαστηρίου.

Ο κρατούμενος εργαζόταν εκεί στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του.

Το θύμα, Ασλί Καχαραμάς, το οποίο βρισκόταν στην έδρα της τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Ο Κιλιτσασλάν, όπως είναι το όνομα του εισαγγελέα, συνελήφθη και αναμένεται να εμφανιστεί στο κεντρικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αργότερα την Τρίτη.

«Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (…), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών “Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες”.

Σύμφωνα με αυτήν την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.