Απόπειρα γυναικοκτονίας σε δικαστήριο στην Τουρκία: Δικαστής πυροβολήθηκε από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της – Την έσωσε κρατούμενος

Σύνοψη από το

  • Χάος προκλήθηκε σε δικαστική αίθουσα της Κωνσταντινούπολης, όταν Τουρκάλα δικαστής πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από τον πρώην σύζυγό της, επίσης δικαστικό λειτουργό.- Ένας κρατούμενος που εργαζόταν μέσα στη δικαστική αίθουσα εμπόδισε τον δράστη από το να πυροβολήσει ξανά, αφοπλίζοντάς τον.- Το θύμα, Ασλί Καχαραμάς, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ η οργάνωση «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» κατήγγειλε το περιστατικό, τονίζοντας ότι «οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κωνσταντινούπολη
by Simon Infanger on Unsplash

Χάος προκλήθηκε σε δικαστική αίθουσα της Κωνσταντινούπολης, όταν Τουρκάλα δικαστής πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σήμερα Τρίτη από τον πρώην σύζυγό της, επίσης δικαστικό λειτουργό, προτού ένας κρατούμενος που εργαζόταν μέσα στη δικαστική αίθουσα εμποδίσει τον δράστη από το να πυροβολήσει ξανά, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA, ο φερόμενος ως δράστης, εισαγγελέας στο ίδιο δικαστήριο, πυροβόλησε το θύμα στη βουβωνική χώρα προτού αφοπλιστεί από έναν κρατούμενο που σέρβιρε τσάι σε υπαλλήλους του δικαστηρίου.

Ο κρατούμενος εργαζόταν εκεί στο πλαίσιο ελάφρυνσης της ποινής του.

Το θύμα, Ασλί Καχαραμάς, το οποίο βρισκόταν στην έδρα της τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες μέσα στο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Ο Κιλιτσασλάν, όπως είναι το όνομα του εισαγγελέα, συνελήφθη και αναμένεται να εμφανιστεί στο κεντρικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αργότερα την Τρίτη.

«Οι γυναίκες μπορούν να πέσουν θύματα επιθέσεων με όπλα ακόμη και μέσα σε δικαστικά μέγαρα (…), το ίδιο μέρος όπου οι δράστες τέτοιων πράξεων θα πρέπει να τιμωρούνται», κατήγγειλε με ανάρτηση στο Χ η οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών “Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες”.

Σύμφωνα με αυτήν την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Υπογεννητικότητα: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρχονται αλλαγές στην τιμολόγηση ηλεκτρικών οχημάτων – Ποια αφορά

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Υπαγωγή και των οφειλών προς Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:21 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Βρετανία, Γαλλία και Πορτογαλία διαμαρτύρονται στους πρεσβευτές του Ιράν για την «βάναυση δολοφονία διαδηλωτών»

Σφοδρές διαμαρτυρίες για την ωμή βία απέναντι στους διαδηλωτές στο Ιράν, εκ μέρους των κρατικώ...
19:05 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Με διώξεις που επισύρουν τη θανατική ποινή απειλεί η εισαγγελία τους «ταραξίες»

Η ιρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα πως ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια τω...
18:36 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Χούλιο Ιγκλέσιας: Δύο πρώην υπάλληλοί του τον κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

Δύο πρώην υπάλληλοι του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, στην Ισπανία, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ...
18:15 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: «Επιλέγουμε Δανία και όχι ΗΠΑ», δηλώνει ο πρωθυπουργός – Στο τραπέζι του ΝΑΤΟ το ζήτημα της Αρκτικής

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι, μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η κυβέρνησή τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι