Βίντεο από την στιγμή που οι 25 αγρότες καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του πρωθυπουργού και των 25 αγροτών και κτηνοτρόφων από 14 μπλόκα από διάφορες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά, στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται εκπρόσωποι 14 μπλόκων, καθώς και αγροτικών συλλόγων και άλλων οργανώσεων. Πρόκειται για μεγάλα μπλόκα, όπως αυτό των Μικροθηβών, της Νίκαιας, της Κρήτης, αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και άλλων αγροτικών μπλόκων. Η είσοδος των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε από την πλευρά της Βασιλέως Γεωργίου.

Οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο, καθώς όπως αναφέρουν, «είναι μονόδρομος», σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σημειώνουν μάλιστα, ότι η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από την εξειδίκευση των μέτρων για τον αγροτικό κόσμο στην οποία είχε προχωρήσει η κυβέρνηση.

Στη συνάντηση τίθενται επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το ρεύμα, τις τιμές της κιλοβατώρας, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου και την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Βίντεο του enikos.gr, καταγράφει τη στιγμή που οι αγρότες καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για την συνάντηση:

Η λίστα των 25 εκπροσώπων