Βίντεο από την στιγμή που οι 25 αγρότες καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Βίντεο από την στιγμή που οι 25 αγρότες καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του πρωθυπουργού και των 25 αγροτών και κτηνοτρόφων από 14 μπλόκα από διάφορες περιοχές της χώρας.

Αναλυτικά, στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται εκπρόσωποι 14 μπλόκων, καθώς και αγροτικών συλλόγων και άλλων οργανώσεων. Πρόκειται για μεγάλα μπλόκα, όπως αυτό των Μικροθηβών, της Νίκαιας, της Κρήτης, αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και άλλων αγροτικών μπλόκων. Η είσοδος των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε από την πλευρά της Βασιλέως Γεωργίου.

Οι αγρότες λένε «ναι» στον διάλογο, καθώς όπως αναφέρουν, «είναι μονόδρομος», σύμφωνα με την ΕΡΤ. Σημειώνουν μάλιστα, ότι η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από την εξειδίκευση των μέτρων για τον αγροτικό κόσμο στην οποία είχε προχωρήσει η κυβέρνηση.

Στη συνάντηση τίθενται επί τάπητος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για το ρεύμα, τις τιμές της κιλοβατώρας, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου και την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Βίντεο του enikos.gr, καταγράφει τη στιγμή που οι αγρότες καταφθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για την συνάντηση:

Η λίστα των 25 εκπροσώπων

  1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης
  2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας
  4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας
  5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου
  7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας
  8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας
  10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων
  11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου
  12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου
  13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας
  14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας
  15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες
  16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες
  17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας
  18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου
  20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας
  21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
  22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου
  23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.
  24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης
  25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

 

