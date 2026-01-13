Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Άννα Μαρία Γιάντση: Άλλη η αίσθησή μου όσο ήμουν στον Οργανισμό, άλλη όταν ιδιώτευσα

«Η Δικαιοσύνη θα κρίνει και όλοι αναμένουμε να κρίνει ποιοι είναι υπεύθυνοι. Άποψή μου είναι όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτά που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό εισαγγελικό πόρισμα, από όποιο μετερίζι, θα πρέπει να έχουν και την ανάλογη ευθύνη και να τους καταλογιστούν οι αντίστοιχες ευθύνες. Να μην την πληρώσουν όμως άνθρωποι που δεν ευθύνονται, λόγω μιας επικοινωνιακής κατάστασης που εξυπηρετεί τον οποιονδήποτε».

Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά η ‘Αννα Μαρία Γιάντση, πρώην αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από 21/4/2015 έως 20/10/2015, κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση, απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, σχετικά με τη διαχρονικότητα του προβλήματος, η κα Γιάντση ανέφερε:

«Θυμάμαι να υπάρχουν παράπονα και από τις δύο πλευρές. Και από τους παραγωγούς που διαμαρτύρονταν για την καθυστέρηση στις πληρωμές και από τους τεχνικούς συμβούλους που έλεγαν ότι αργούσαν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις».

-Από την αίσθηση σας κατά την διάρκεια της μικρής σας θητείας στον Οργανισμό υπήρχε στρωμένος δρόμος για να γίνουν αστοχίες στους ελέγχους και στις διασταυρώσεις στοιχείων τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι; ρωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.

«Η αίσθηση μου μεταβλήθηκε στην πορεία. Άλλη αίσθηση είχα όσο ήμουν στον Οργανισμό, άλλη όταν ιδιώτευσα και όταν είχα ΚΥΔ και άλλη με την καθημερινή μου επαφή με παραγωγούς», απάντησε.

-Πιστεύετε ότι ήταν θωρακισμένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να μην αφήσει επιτήδειους να το εκμεταλλεύονται; ρώτησε η κα Λιακούλη.

«Θα κρίνω λάθος αν μιλήσω για την περίοδο που ήμουν εγώ. Τότε υπήρχαν συνεχείς έλεγχοι από την ευρωπαϊκή επιτροπή και δεν διαπιστώνονται τα πράγματα που διαπιστώνονται σήμερα. Στενοχωριέμαι που είδα ότι ο Οργανισμός, ο οποίος είχε το «ανφάν γκατέ», είχε επαρκή στελέχωση, έγινε αυτό που έγινε», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μάρτυρας.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη αν έπεσε στην αντίληψή της προβληματική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη στεγανοποίηση δεδομένων του και ομηρία του από τους τεχνικούς συμβούλους, ανέφερε ότι «ήταν πολύ λίγο το διάστημα της θητείας μου για να αντιληφθώ όλα αυτά που διαβάζω σήμερα».

«Το πώς εξελίχθηκε αυτή η συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικού συμβούλου δεν είχα εικόνα. Είχαν γίνει συζητήσεις για προβλήματα, στα πλαίσια συσκέψεων με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να υπάρχει πιο πολύ εσωτερική διαχείριση των θεμάτων στο πρώτο εξάμηνο που ανέλαβε η νέα διοίκηση», ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση βουλευτών αν ήταν γνώστης των προβλημάτων του Οργανισμού ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ανέφερε ότι «είναι υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώνει τον υπουργό γι’ αυτό γίνονταν οι συσκέψεις».

Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων βουλευτών, σχετικά με καταγγελία του αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη, για καταχρηστική συμπεριφορά σε ΚΥΔ δικής της ιδιοκτησίας, τα οποία πληρώθηκαν για παροχή γεωργικών συμβουλών αλλά που ποτέ δεν τις έλαβαν οι αγρότες, ανέφερε ότι «ο κ. Ανεστίδης δεν αναφέρθηκε σε ΚΥΔ, αλλά σε φορέα γεωργικών συμβουλών».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κα Γιάντση ανέφερε ότι για κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν ακόμη και αρμοδιότητές της «δεν θυμόταν» και «δεν γνώριζε»

Πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι “η κα Γιάντση κατέθεσε στην Εξεταστική ότι κατά την περίοδο του διορισμού της ήταν μέλος του κόμματος των ΑΝΕΛ και στη συνέχεια έγινε μέλος της ΝΔ που παραμένει μέχρι σήμερα. Η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού ανέφερε ότι, για κρίσιμα ζητήματα που αφορούσαν ακόμη και αρμοδιότητές της «δεν θυμόταν» και «δεν γνώριζε».

Ακόμη και σε καίρια ερωτήματα για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, για τα οποία είχε ρητή εποπτική αρμοδιότητα, ανέφερε επανειλημμένα ότι «δεν θυμάται». Για τις αποφάσεις που καθόρισαν την κατανομή βοσκοτόπων μέσω της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», επικαλέστηκε άγνοια.

Η μάρτυρας περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές περί «συνεργασίας» του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τεχνικό σύμβουλο αναφέροντας ότι δεν είχαν υποπέσει στην αντίληψή της ουσιώδεις λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά αυτής της συνεργασίας που της τέθηκαν υπόψιν κατά την διάρκεια εξέτασής της.

Σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τους λόγους που οδήγησαν στην απομάκρυνσή της, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αρκέστηκε να απαντήσει πως ήταν απόφαση του αρμόδιου υπουργού χωρίς να ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με τη δημόσια καταγγελία στην οποία προέβη ο παραγωγός κ. Ανεστίδης, ο οποίος δήλωσε πως η συμβουλευτική εταιρία Agrologic, ιδιοκτήτρια της οποίας είναι η κα Γιάντση, λάμβανε κανονικά αμοιβή για γεωργικές συμβουλές από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, τις οποίες όμως δεν παρείχε στους παραγωγούς μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού, επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Ανεστίδης στην αρχή προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση στην ερώτηση, μιλώντας για «προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων». Στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παροχή συμβουλών σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

Κατόπιν επικαλέστηκε ότι κάτι τέτοιο εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της εξεταστικής επιτροπής και στο τέλος κατόπιν της πίεσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε να προσκομίσει αυτού του είδους το αποδεικτικό υλικό στην εξεταστική επιτροπή.