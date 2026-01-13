Τραμπ για Ιράν: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε, έρχεται βοήθεια»

Μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καλεί τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, ενώ αναφέρει ότι «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους» μέχρι να σταματήσει η «παράλογη δολοφονία διαδηλωτών».

«Ιρανοί πατριώτες, συνεχίστε να διαδηλώνετε» έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Η βοήθεια έρχεται».

Ολόκληρο το μήνυμα του Τραμπ αναφέρει:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΑΣ!!! Απομνημονεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν ακριβά. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».