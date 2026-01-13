Τραμπ για Ιράν: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε, έρχεται βοήθεια»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καλεί τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, ενώ αναφέρει ότι «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους» μέχρι να σταματήσει η «παράλογη δολοφονία διαδηλωτών».

«Ιρανοί πατριώτες, συνεχίστε να διαδηλώνετε» έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Η βοήθεια έρχεται».

Ολόκληρο το μήνυμα του Τραμπ αναφέρει:

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΑΣ!!! Απομνημονεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των βασανιστών. Θα πληρώσουν ακριβά. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου σταματήσει η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. MIGA!!! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

 

 

18:20 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Απόπειρα γυναικοκτονίας σε δικαστήριο στην Τουρκία: Δικαστής πυροβολήθηκε από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της – Την έσωσε κρατούμενος

Χάος προκλήθηκε σε δικαστική αίθουσα της Κωνσταντινούπολης, όταν Τουρκάλα δικαστής πυροβολήθηκ...
18:15 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: «Επιλέγουμε Δανία και όχι ΗΠΑ», δηλώνει ο πρωθυπουργός – Στο τραπέζι του ΝΑΤΟ το ζήτημα της Αρκτικής

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι, μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η κυβέρνησή τ...
18:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Καταδικάζει την στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν – «Απαράδεκτες» οι απειλές

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβασ...
17:35 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Κατάρ: Μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν «καταστροφική» για την περιοχή

Το Κατάρ έκρινε σήμερα, Τρίτη, ότι μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν «καταστρ...
