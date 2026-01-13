Οδήγηση στο χιόνι: Αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία Χιόνια Αλυσίδες

Η ασφάλεια στον δρόμο αποτελεί προτεραιότητα για κάθε οδηγό, ενώ η οδήγηση στο χιόνι και τον πάγο χρειάζεται ήρεμους χειρισμούς, μεγάλη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες. Οι αλυσίδες χιονιού ή οι χιονοκουβέρτες την χειμερινή περίοδο είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές στο αυτοκίνητο, όμως είναι πολύ σημαντικό ο οδηγός να γνωρίζει να τις τοποθετεί όταν οι περιστάσεις το απαιτήσουν.

Οι χιονοκουβέρτες μπαίνουν πιο εύκολα και είναι πιο εύχρηστες, ενώ οι αλυσίδες είναι πιο ανθεκτικές και αντέχουν σε σκληρό χιόνι. Οι τελευταίες λειτουργούν καλύτερα σε βαθύ χιόνι, σε παγετό και σε ορεινές διαδρομές, αφού προσφέρουν καλύτερη επαφή με το έδαφος, έχουν μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής και αντέχουν στην συχνή χρήση. Όμως είναι δυσκολότερες στην τοποθέτησή τους, είναι πιο βαριές στην αποθήκευση και σε περίπτωση που δεν τοποθετηθούν καλά μπορεί να προκληθούν ζημιές στον τροχό.

Από την άλλη οι χιονοκουβέρτες είναι για πιο λίγο χιόνι, για αποστάσεις μέσα στον αστικό ιστό, είναι εύκολες στην τοποθέτηση, συμβάλλουν στην άνετη οδήγηση, δεν κάνουν θόρυβο, δεν προκαλούν ζημιά στη ζάντα, είναι ελαφριές και εύκολες στην αποθήκευση. Όμως έχουν μικρότερη αντοχή, μικρότερη πρόσφυση σε σύγκριση με τις αλυσίδες, ενώ πρέπει να βγουν αμέσως εάν δεν υπάρχει μαλακό χιόνι.

Αυτό σημαίνει ότι ο προορισμός είναι βουνό, σε διαδρομές άγνωστες και ακραίες καιρικές συνθήκες οι αλυσίδες έχουν τον πρώτο λόγο στην επιλογή του οδηγού για την απόλυτη ασφάλειά του. Όμως αν πρόκειται ο οδηγός να κινηθεί μέσα σε πόλη, σε ήπιο χειμωνιάτικο σκηνικό τότε οι χιονοκουβέρτες αποτελούν πολύ καλή λύση.

Οι αλυσίδες ή οι χιονοκουβέρτες πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς στις διαστάσεις των ελαστικών. Αν οι αλυσίδες ή οι χιονοκουβέρτες δεν είναι για τις διαστάσεις του ελαστικού τότε δεν θα υπάρχει σταθερό κράτημα, άρα δεν θα υπάρχει ασφάλεια, ενώ τις περισσότερες φορές δεν μπαίνουν στα ελαστικά. Είναι πολύ σημαντικό ο οδηγός να κάνει μια δοκιμαστική τοποθέτηση, σε καλές συνθήκες και χωρίς να τις έχεις ανάγκη.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο έχει στενούς θόλους, τότε οι αλυσίδες πρέπει να έχουν μικρούς κρίκους και να είναι λεπτές, ενώ εάν είναι SUV ή 4×4 τότε χρειάζονται ενισχυμένες αλυσίδες. Οι ταχύτητες με αλυσίδες και χιονοκουβέρτες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 40χλμ/ώρα. Αν κατά τη διάρκεια της πορείας σπάσει μια αλυσίδα, αυτή πρέπει να βγει άμεσα και να αντικατασταθεί γιατί μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο.

