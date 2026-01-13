Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα – Διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση

  • Η Ρωσία έπληξε πόλεις σε όλη την Ουκρανία με πυραύλους και drones σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του έτους, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς.
  • Η επίθεση στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση, αφήνοντας εκατομμύρια εκτεθειμένους στο ψύχος.
  • Στο Χάρκοβο, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν από τα πλήγματα, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη για αδιάκοπη στήριξη στην αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Ρωσία έπληξε στη διάρκεια της νύχτας πόλεις σε όλη την Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της έως τώρα από την αρχή του χρόνου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να διακοπούν η θέρμανση και η ηλεκτροδότηση, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους εκτεθειμένους στο επικίνδυνο ψύχος του χειμώνα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 300 drones, 18 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 πυραύλους κρουζ σε νυχτερινές επιθέσεις σε 8 ουκρανικές περιφέρειες. Οι βασικοί στόχοι ήταν εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και υποσταθμοί, δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram.

«Κάθε τέτοιο πλήγμα κατά ζωής είναι μια υπενθύμιση ότι η στήριξη προς την Ουκρανία δεν μπορεί να σταματήσει. Κάθε μέρα, και ιδιαίτερα στη διάρκεια του χειμώνα, χρειάζονται πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 247 drones και επτά πυραύλους, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία μέσω Telegram, προσθέτοντας ότι πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε 24 σημεία.

Σημειώθηκαν επίσης έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Οδησσού, Χαρκόβου, Ντντιπροπετρόφσκ, Ζαπορίζια και Ντονέτσκ, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας. Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία ενέργειας στη χώρα, δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό σε ένα από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσιά της.

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών

Η Ρωσία στοχοποιεί ανελέητα το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές είναι δικαιολογημένες με στόχο να βλάψουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Το Κίεβο λέει ότι στόχος της Μόσχας είναι να προκληθούν δεινά για να καμφθεί το εθνικό φρόνημα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου αναμένεται να είναι ο ψυχρότερος και δυσκολότερος έως τώρα, καθώς τα ρωσικά πλήγματα έχουν ενταθεί, ο συσσωρευμένος αντίκτυπος από τις ζημιές των προηγούμενων ετών γίνεται πιο αισθητός και επικρατούν επικίνδυνα χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίας – ακόμα και για το κλίμα της Ουκρανίας.

Οι θερμοκρασίες κινούνται γύρω στους μείον 13 βαθμούς Κελσίου στο Κίεβο, όπου οι κάτοικοι έχουν περάσει ημέρες με διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση ύστερα από το τελευταίο μεγάλο ρωσικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

Μερικές εβδομάδες πριν από την τέταρτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αποδώσει απτά αποτελέσματα και τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν αργά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα στρατεύματά του πραγματοποίησαν μεγάλο πλήγμα με στόχο στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

4 νεκροί στο Χάρκοβο

Στην πόλη του Χαρκόβου, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία και συχνός στόχος πληγμάτων, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των επιθέσεων με πυραύλους και drones, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Αντιμετωπίσαμε μαζική επίθεση με Shahed και πυραύλους», δήλωσε ο Σινεχούμποφ αναφερόμενος στα ιρανικού σχεδιασμού drones. «Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα σημείο».

Στην νότια πόλη της Οδησσού, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ξέσπασαν πυρκαγιές σε νεοανεγερθέν κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ακόμα, σε γυμναστήριο και σε επαγγελματική σχολή.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην πόλη Κρίβι Ριχ στην κεντρική Ουκρανία που προκάλεσαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, σπίτια και αγωγούς αερίου, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

(Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ)

 

