Νότια Κορέα: Ποινή θανάτου εισηγούνται οι εισαγγελείς για τον πρώην πρόεδρο που αποπειράθηκε πραξικόπημα

Εισαγγελείς στην Νότια Κορέα ζήτησαν σήμερα, Τρίτη, να επιβληθεί η θανατική ποινή στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, κρίνοντάς τον ένοχο για την κατηγορία της εξέγερσης και της απόπειρας να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, τον Δεκέμβριο του 2024.

«Ειδικοί εισαγγελείς ζήτησαν θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν ως τον “αρχηγό της εξέγερσης”», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.  Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα διάγγελμα, λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Στο πραξικόπημα αντιτάχθηκαν οι βουλευτές και ο Γιουν είδε το κοινοβούλιο να αναστέλλει τα προεδρικά καθήκοντά του, συνελήφθη -κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στη χώρα σε εν ενεργεία πρόεδρο-, τέθηκε υπό κράτηση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η εξέγερση τιμωρείται με θανατική ποινή βάσει της νομοθεσίας της χώρας, αν και η Νότια Κορέα δεν έχει εκτελέσει καταδικασθέντα σε θανατική ποινή εδώ και δεκαετίες.

Στην τελική αγόρευση στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ, ένας εισαγγελέας δήλωσε ότι οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός σχεδίου που φέρεται να έγινε υπό τις οδηγίες του Γιουν και του πρώην υπουργού Άμυνας, Κιμ Γιονγκ-χιουν, το οποίο χρονολογείται τον Οκτώβριο του 2023 και είχε καταστρωθεί για να διατηρήσει τον Γιουν στην εξουσία.

«Είμαι αθώος»

Ο Γιουν, 65 ετών, αρνείται τις κατηγορίες.  Έχει υποστηρίξει ότι ήταν εντός των εξουσιών του ως προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και ότι η ενέργεια είχε ως στόχο να σημάνει συναγερμό για την παρεμπόδιση της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ αναμένεται να αποφανθεί για την υπόθεση τον Φεβρουάριο.

15:59 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

