Εφιαλτικές στιγμές για γυναίκα στον Πύργο: Της επιτέθηκε ο σύζυγός της με μαχαίρι – Ο 50χρονος επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Σύνοψη από το

  • Τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι έζησε μια γυναίκα στον Πύργο, όταν ο σύζυγός της της επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς την στον λαιμό.
  • Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και να καλέσει το «100», με τους αστυνομικούς να επεμβαίνουν και να βρουν τον 50χρονο να απειλεί να βάλει τέλος στην ίδια του τη ζωή.
  • Έπειτα από δραματικές διαπραγματεύσεις 45 λεπτών, ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακής βίας.
Τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι έζησε μια γυναίκα στον Πύργο, όταν ο άνθρωπος που κάποτε της… ορκίστηκε αγάπη, επιχείρησε να της αφαιρέσει τη ζωή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο σύζυγός της, εκτός ελέγχου και σε κατάσταση αμόκ, την απείλησε με μαχαίρι και επιχείρησε να της κάνει κακό, σκορπώντας τον τρόμο.

Όλα εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης, πίσω από κλειστές πόρτες. Ένας άγριος καβγάς ήταν αρκετός για να… «ανάψει το φιτίλι».

Ο άνδρας, περίπου 50 ετών, άρπαξε, σύμφωνα με το patrisnews.com, ένα μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές.

Μέσα στο σοκ, τον πανικό και τον φόβο για τη ζωή της, η γυναίκα βρήκε το κουράγιο να ξεφύγει από τα χέρια του συζύγου της, να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να καλέσει το «100», ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του ΑΤ Πύργου εισέβαλαν στο σπίτι και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που πάγωσε το αίμα… Ο άνδρας κρατούσε ακόμα το μαχαίρι και απειλούσε να βάλει τέλος στην ίδια του τη ζωή.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές διάρκειας σχεδόν 45 λεπτών. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν με ψυχραιμία και διαπραγματεύσεις να τον μεταπείσουν, να αφήσει το μαχαίρι και να μην προχωρήσει στο μοιραίο.

Τελικά, έπειτα από έντονη πίεση και διαπραγματεύσεις, ο άνδρας πέταξε το μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα, βάζοντας τέλος σε ένα οικογενειακό δράμα που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία.

Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Έως τότε, κρατείται στην ΔΑ Ηλείας.

