Πετρούπολη: Ανήλικη έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας μέρα μεσημέρι σε στάση λεωφορείου

  • Ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας χτες Δευτέρα μεσημέρι στην Πετρούπολη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου.
  • Η ανήλικη δέχτηκε επίθεση από έναν 31χρονο αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να τη βιάσει.
  • Η άμεση παρέμβαση διερχόμενου οδήγησε τον δράστη σε φυγή, ωστόσο πρόλαβε να αρπάξει το κινητό της ανήλικης, προτού συλληφθεί λίγο μετά από άντρες της Ομάδας ΔΙΑΣ.
Ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας χθες το μεσημέρι (Δευτέρα 12/1) στην Πετρούπολη.

Η ανήλικη βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων, στη στάση της οδού Μετεώρων, όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας 31χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να τη βιάσει, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ευτυχώς για εκείνη, πέρασε ένας διερχόμενος από το σημείο, ο οποίος έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή.

Πρόλαβε όμως φεύγοντας να πάρει το κινητό της ανήλικης.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και έφτασαν και άντρες της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν λίγο πριν 15.00 τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή, τον οποίον ακινητοποίησαν και συνέλαβαν.

Οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης.

