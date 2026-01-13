Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία – Εντοπίστηκαν τουλάχιστον 176 αρχεία με ανήλικα 

Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη έπειτα από πολυήμερη έρευνα, πρωινές ώρες της 12 Ιανουαρίου στα Βριλήσσια, 49χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη.

Επιπροσθέτως, είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

