Βελόπουλος: Μάλλον ο πρωθυπουργός φοβάται μην κολλήσει «πτωχίλα» από τους αγρότες

  • Επίθεση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα των αγροτών, εξαπολύει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι “Στο μυαλό του Έλληνα πρωθυπουργού χωράνε 60 κοστουμαρισμένοι ατσαλάκωτοι υπουργοί και υφυπουργοί στο Μαξίμου, χαρτογιακάδες δηλαδή, αλλά δεν χωράνε 35 αγρότες με ροζιασμένα χέρια”.
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός “φοβάται μην κολλήσει «πτωχίλα» από τους ανθρώπους που ο ίδιος έκανε πάμπτωχους”.
Επίθεση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα των αγροτών, εξαπολύει, με σημερινή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ειδικότερα υποστηρίζει: “Στο μυαλό του Έλληνα πρωθυπουργού χωράνε 60 κοστουμαρισμένοι ατσαλάκωτοι υπουργοί και υφυπουργοί στο Μαξίμου, χαρτογιακάδες δηλαδή, αλλά δεν χωράνε 35 αγρότες με ροζιασμένα χέρια και ρυτιδωμένα πρόσωπα από τη δουλειά, διότι μάλλον ο πρωθυπουργός φοβάται μην κολλήσει «πτωχίλα» από τους ανθρώπους που ο ίδιος έκανε πάμπτωχους”.

