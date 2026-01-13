Χούλιο Ιγκλέσιας: Δύο πρώην υπάλληλοί του τον κατηγορούν για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

Δύο πρώην υπάλληλοι του τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, στην Ισπανία, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εναντίον του, αφού προηγουμένως τον κατήγγειλαν, σε μια έρευνα που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη, στον ισπανικό Τύπο, για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις το 2021.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, κατατέθηκε μήνυση σε βάρος του 82χρονου σταρ στις 5 Ιανουαρίου. Το περιεχόμενό της δεν διευκρινίστηκε.

Νωρίτερα την Τρίτη, είδε το φως της δημοσιότητας μια έρευνα που διενήργησαν η αμερικανική τηλεόραση Univision και η ισπανική εφημερίδα elDiario.es, στην οποία μια πρώην οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια είπαν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης από τον διάσημο τραγουδιστή. Η μία από τις γυναίκες περιέγραψε γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιασμός.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες προσπάθειες της Univison και της elDiario.es που του ζήτησαν σχόλιο. Δεν απάντησε ούτε στο Γαλλικό Πρακτορείο που προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του σήμερα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα γεγονότα που περιέγραψαν οι γυναίκες συνέβησαν το 2021, σε ιδιωτικές κατοικίες του τραγουδιστή στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.

«Αισθανόμουν σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα τον 21ο αιώνα» είπε η μία από τις γυναίκες που στην έρευνα της Univision αποκαλείται «Ρεμπέκα». «Έβαζε τα δάχτυλά του παντού», συνέχισε η νεαρή Δομινικανή που την εποχή εκείνη ήταν 22 ετών.

Η δεύτερη γυναίκα, μια φυσικοθεραπεύτρια ονόματι Λάουρα, ήταν 28 ετών όταν ξεκίνησε να εργάζεται για τον τραγουδιστή.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας, γεννημένος το 1943, είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται τη δεκαετία του 1970. Είναι ο Ισπανός (και Λατίνος) καλλιτέχνης που έχει πουλήσει τους περισσότερους δίσκους παγκοσμίως – εκατοντάδες εκατομμύρια άλμπουμ.

Η δεύτερη αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, η Γιολάντα Ντίαθ, έκανε λόγο σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, για «ανατριχιαστικές μαρτυρίες» που παραπέμπουν σε «κατάσταση δουλείας» ενώ η υπουργός Ισότητας Άνα Ρεντόντο ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για τις καταγγελίες αυτές.

Ο συγγραφέας Ιγνάσιο Πεϊρό, ο βιογράφος του Ιγκλέσιας («Ο Ισπανός που σαγήνευσε όλον τον κόσμο») και ο εκδοτικός οίκος Libros del Asteroide, εξέφρασαν τη «βαθιά κατάπληξή τους» και υποσχέθηκαν ότι «το συντομότερο δυνατόν» θα κυκλοφορήσει μια αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου.

