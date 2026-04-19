Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της, αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια»

Η Μάρω Κοντού πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, το βράδυ του Σαββάτου στο MEGA, και μίλησε για κομβικές στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής της διαδρομής. Η αγαπημένη ηθοποιός ανέδειξε την αρχή της σχέσης της με την τέχνη και περιέγραψε τις αντιδράσεις της οικογένειάς της.

Η ηθοποιός εξήγησε την πρώτη επαφή της με τον χορό, συνδέοντας την απόφαση αυτή με την εφηβεία της και την εικόνα που είχε για το σώμα της. Συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε: «Το ταξίδι με την τέχνη ξεκίνησε όταν, στα 14 μου, μέσα σε έναν χρόνο περίπου, πήρα 11 πόντους και άρχισα να σκύβω και να ντρέπομαι. Χέρια και πόδια μου φαίνονταν μεγάλα, μακριά, και η μαμά μου αποφάσισε να με στείλει σε μια σχολή χορού για να ασκηθώ και να φτιάξω το κορμί μου. Εκεί έγινε η μεγάλη αγάπη με τον χορό».

Η Μάρω Κοντού περιέγραψε στη συνέχεια την εξέλιξη της πορείας της και τις πρώτες επαγγελματικές ευκαιρίες που προέκυψαν. Η ίδια τόνισε: «Τελείωσα τη σχολή, μου έδωσαν μια υποτροφία για το εξωτερικό και, όταν το άκουσε αυτό η μαμά μου, μου είπε “ποιο εξωτερικό; Τελειώνεις το Γυμνάσιο, τελειώνεις τη σχολή και πας να δουλέψεις όπως δουλεύω εγώ και η αδελφή σου”. Τυχαία πάλι, ευτυχώς, ζητούσε ο Ροντήρης κοπέλες για τον Χορό του Εθνικού Θεάτρου και πήγα, έδωσα κι εγώ εξετάσεις. Κράτησαν τις 20 από τις 60, ήμουν κι εγώ μέσα».

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίδραση της οικογένειάς της, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη ένταση προήλθε από τη γιαγιά της. Η ίδια αποκάλυψε: «Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση όσο η γιαγιά μου. Είπε ότι είμαι ένα πουτ…κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια».

Η Μάρω Κοντού περιέγραψε, τέλος, τον τρόπο με τον οποίο αυτή η εμπειρία επηρέασε τη στάση της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ίδια σημείωσε: «Δηλαδή να είμαι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάω, να μην χαιρετάω, να είμαι απόλυτη. Για να μην πουν αυτό που είπε η γιαγιά μου…».