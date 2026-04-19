Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Παρά την πρόοδο απομένουν σημαντικές διαφορές με ΗΠΑ – «Υποχώρηση» αμερικανικού ναρκαλιευτικού στο Ορμούζ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ παρουσιάζουν πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, αλλά διατηρούν «σημαντικές διαφορές» σε άλλα. Η Τεχεράνη κρατά επιφυλακτική στάση και αξιολογεί την πορεία των διαπραγματεύσεων με προσοχή.

Ο ίδιος αξιωματούχος άσκησε κριτική στην αμερικανική πολιτική και αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας: «Ο Τραμπ δεν πέτυχε τον στόχο του να αλλάξει το καθεστώς και να καταστρέψει τις επιθετικές και πυραυλικές μας δυνατότητες, γιατί το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Ο εχθρός δεν έχει επιτύχει τους στόχους του μέσω της έκδοσης προειδοποιήσεων και του καθορισμού προθεσμιών και, ως εκ τούτου, έχει αρχίσει να στέλνει μηνύματα μέσω μεσαζόντων».

Την ίδια ώρα, η ένταση αυξάνεται στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη θεωρεί ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ για την εκκαθάριση ναρκών συνιστούν «παραβίαση της εκεχειρίας». Ο Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η κατάσταση πλησιάζει σε επικίνδυνη κλιμάκωση, ενισχύοντας το ήδη τεταμένο κλίμα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε και ένα πρόσφατο περιστατικό που έφερε τις δύο πλευρές κοντά σε άμεση σύγκρουση. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στο Ισλαμαμπάντ, είπα στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι αν το ναρκαλιευτικό τους απομακρυνθεί έστω και λίγο από τη θέση του, σίγουρα θα το πυροβολήσουμε. Ζήτησαν 15 λεπτά για να δώσουν την εντολή να γυρίσουν πίσω, και το έκαναν».

