Μελέτη δίνει την απάντηση: Είναι άτυχοι στη ζωή οι άνθρωποι που γεννιούνται στις 13 του μήνα;

Η Παρασκευή και 13 θεωρείται μια δυσοίωνη μέρα σύμφωνα με κάποιες δυτικές δεισιδαιμονίες, και είναι κάτι που ακολουθεί όσους γεννηθεί αυτή την μέρα σε όλη τους τη ζωή. Το ίδιο ισχύει στην Ελλάδα και για την Τρίτη και 13.

Οι δεισιδαιμονίες γύρω από τον αριθμό 13 μπορεί να είναι ιδιαίτερα προβληματικές για άτομα που γεννήθηκαν τη 13η ημέρα ενός μήνα, και ειδικά για όσους γεννήθηκαν Παρασκευή ή Τρίτη. Υπάρχει όμως επιστήμη πίσω από αυτό; Θα αντιμετωπίσει πραγματικά ένα άτομο που γεννήθηκε στις 13 μια ισόβια σειρά κακοτυχίας —και θα συναντήσει πολύ περισσότερη ατυχία— από τους ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης;

Υπάρχει επιστημονική βάση;

Βρετανοί κοινωνικοί επιστήμονες αποφάσισαν να το ανακαλύψουν. Εξέτασαν αν το να έχει γεννηθεί κανείς στις 13 του μήνα, και ιδιαίτερα ημέρα Παρασκευή, είχε ισόβιο αντίκτυπο. Είχαν οι άνθρωποι με γενέθλια στις 13 περισσότερα προβλήματα στην εύρεση εργασίας, κέρδιζαν λιγότερα χρήματα ή αντιμετώπιζαν άλλα μειονεκτήματα; Σπασμένα τακούνια, παγωτά που έπεσαν, σκισμένες ομπρέλες… Φταίει άραγε η ημερομηνία γέννησης;

Τα ευρήματα της έρευνας για όσους έχουν γεννηθεί 13 του μήνα

Χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρείχαν τα σχεδόν 4 εκατομμύρια άτομα που συμμετείχαν στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ερευνητές εξέτασαν την εργασιακή κατάσταση, τους μισθούς και την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων που γεννήθηκαν στις 13 ενός μήνα. Η έρευνα επέτρεψε στους ερευνητές να συγκεντρώσουν δεδομένα και να τα συγκρίνουν με εκείνα των ανθρώπων που γεννήθηκαν άλλες ημερομηνίες.

Αποτέλεσμα: Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν καμία αξιοσημείωτη διαφορά στην εργασιακή κατάσταση, τους μισθούς ή την οικογενειακή κατάσταση μεταξύ των ανθρώπων που γεννήθηκαν στις 13 του μήνα και αυτών που γεννήθηκαν σε άλλες ημέρες. Τα δεδομένα στην ουσία ανατρέπουν τη δεισιδαιμονία του «άτυχου 13».

Παρά τα λογικά αποτελέσματα, θα παρατηρήσετε ότι σε πολλά ξενοδοχεία και γραφεία δεν υπάρχει 13ος όροφος, ενώ θα δυσκολευτείτε να βρείτε αεροπλάνο με 13η σειρά καθισμάτων ή αεροδρόμιο με Πύλη 13.

Στην πραγματικότητα, το να πετάξεις την 13η ημέρα του μήνα είναι τόσο ακατανόητο για κάποιους, που αεροπορικές εταιρείες σε κάποιες χώρες προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις για τα εισιτήρια της συγκεκριμένης ημέρας.

Tips: Μελέτες υποδηλώνουν ότι συμβαίνουν λιγότερα τροχαία ατυχήματα τη 13η ημέρα ενός μήνα, επειδή οι άνθρωποι τείνουν να οδηγούν πιο προσεκτικά εκείνη την ημέρα, καθιστώντας την τελικά όχι και τόσο άτυχη.