Ρωσία: Καταδικάζει την στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν – «Απαράδεκτες» οι απειλές

  • Η Ρωσία καταδίκασε την στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική του πολιτική.
  • Οι απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες», σύμφωνα με τη Ρωσία.
  • Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι τυχόν επανάληψη της επιθετικότητας κατά του Ιράν, όπως αυτή που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ασφάλεια.
Enikos Newsroom

Φωτογραφία: Reuters

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική του πολιτική και δήλωσε ότι οι απειλές τους για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας, είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025 πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

18:20 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

