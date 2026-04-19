Σαν σήμερα 19 Απριλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Γεράσιμος Αρσένης
Σαν σήμερα το 2016 πέθανε ο Γεράσιμος Αρσένης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού
  • Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης
  • Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Συγγενή Διαφραγματοκήλη

Γεγονότα

  • 1587: Ο βρετανός ναύαρχος και πρώην πειρατής σερ Φράνσις Ντρέικ βυθίζει την ισπανική αρμάδα στο λιμάνι του Κάδιξ, δίνοντας τέλος στη θαλασσοκρατορία των Ισπανών και εγκαινιάζοντας την εποχή της βρετανικής κυριαρχίας στις θάλασσες.
  • 1882: Τίθεται σε λειτουργία η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου, δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη.
  • 1961: Αποτυγχάνει η αμερικανικής εμπνεύσεως «Επιχείρηση του Κόλπου των Χοίρων», που ως σκοπό είχε την ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο.
  • 1980: Οι R.E.M. δίνουν την πρώτη συναυλία της καριέρας τους ενώπιον 150 θεατών στο «11:11 Koffee Club» στην Αθήνα της Γεωργίας. Η συναυλία θα διακοπεί από την αστυνομία, επειδή το κλαμπ δεν διαθέτει τη σχετική άδεια.
  • 1991: Βόμβα που προοριζόταν για το αγγλικό προξενείο στην Πάτρα, εκρήγνυται στα χέρια εκείνου που τη μεταφέρει, σκοτώνοντας τον μαζί με έξι έλληνες περαστικούς. Η βόμβα αποδίδεται σε Παλαιστινίους.
  • 1995: 196 άνθρωποι σκοτώνονται από έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά οχήματος σε ομοσπονδιακό κτήριο στην πόλη της Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 2010: Ο «πολυμετοχικός» Παναθηναϊκός επικρατεί 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα και κατακτά το Πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, ύστερα από έξι χρόνια. Έκτοτε το «τριφύλλι» παραμένει χωρίς πρωτάθλημα.

Γεννήσεις

  • 1877: Όλε Εβινρούντε, αμερικανο-νορβηγός μηχανικός, που επινόησε και κατασκεύασε την εξωλέμβιο μηχανή. (Θαν. 12/7/1934)
  • 1932: Φερνάντο Μποτέρο, διεθνούς φήμης κολομβιανός γλύπτης. (Θαν. 15/9/2023)
  • 1972: Ριβάλντο, ψευδώνυμο του Βίτορ Μπόρμπα Φερέιρα, βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1824: Λόρδος Βύρων, φιλέλληνας άγγλος ποιητής. (Γεν. 22/1/1788)
  • 1882: Τσαρλς Ντάργουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, άγγλος φυσιοδίφης, «πατέρας» της θεωρίας περί της εξέλιξης των ειδών και της φυσικής επιλογής. (Γεν. 12/2/1809)
  • 2005: Τζορτζ Κοσμάτος, ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Το πέρασμα της Κασσάνδρας», «Απόδραση στην Αθήνα», «Ράμπο 2») (Γεν. 4/1/1941)
  • 2016: Γεράσιμος Αρσένης, Έλληνας πολιτικός

