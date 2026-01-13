ΚΚΕ μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών: «Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης»

  • Το ΚΚΕ δηλώνει ότι «οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης» μετά τη συνάντηση με αγρότες. Καταγγέλλει τη συνάντηση ως «στημένη και προσχηματική» με «βολικούς» συνομιλητές, η οποία καταγγέλθηκε από τους αγρότες των κινητοποιήσεων.
  • Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν «μια από τα ίδια», αδυνατώντας να εξασφαλίσει την αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος λόγω του κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών. Οι αγρότες, έχοντας «μπει μέσα» από τη φετινή παραγωγή, είναι αβέβαιο αν θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν.
  • Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, μέσω της συζήτησης για το νέο παραγωγικό μοντέλο στο πλαίσιο της ΚΑΠ, «θέλει τους αγρότες συνένοχους στο ξεκλήρισμά τους». Τονίζει ότι «καμία καταστολή και κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα» των αγροτών για την επιβίωσή τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης» δηλώνει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα εξής:

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει μια στημένη και προσχηματική συνάντηση με “βολικούς” συνομιλητές ως “ουσιαστικό διάλογο” είχε ήδη πέσει στο κενό πριν την πραγματοποίησή της. Τις “κομματικές μειοψηφίες”, στις οποίες αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τις είδαμε τελικά στο τραπέζι του δήθεν διαλόγου που έστησε η κυβέρνηση με κομματικά στελέχη της ΝΔ και που καταγγέλθηκε από σύσσωμους τους αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Αποδείχθηκε ότι ο πρωθυπουργός έχει άπλετο χώρο και χρόνο για συναντήσεις, αρκεί αυτές να γίνονται με εκείνους που θέλει.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν “μια από τα ίδια” που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος, λόγω του τεράστιου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών που επιβάλλουν οι εμποριοβιομήχανοι. Με τα σημερινά δεδομένα οι αγρότες, που στην πλειοψηφία τους έχουν “μπει μέσα” από τη φετινή παραγωγή, είναι αβέβαιο αν θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση, με τη συζήτηση για το νέο παραγωγικό μοντέλο, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, θέλει τους αγρότες συνένοχους στο ξεκλήρισμά τους.

Καμία καταστολή και κανένα τελεσίγραφο δεν πρόκειται να σταματήσει το δίκαιο αγώνα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων για την επιβίωσή τους, καθώς και την αλληλεγγύη του λαού».

