Αγρότες: Κλειστή για μία ώρα η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας και προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισαν για περίπου μία ώρα την παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη θέση Χαλίκι, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, κλειστή είναι και η Ιόνια οδός στο ύψος του Αγγελοχωρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εν τω μεταξύ, κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης στον Παλαμά Καρδίτσας, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί τους.