Αγρότες: Κλειστή για μία ώρα η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας την παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι για περίπου μία ώρα.
  • Παράλληλα, κλειστή είναι και η Ιόνια οδός στο ύψος του Αγγελοχωρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
  • Το μπλόκο της Νίκαιας προτείνει κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης στον Παλαμά Καρδίτσας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας και προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό, έκλεισαν για περίπου μία ώρα την παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη θέση Χαλίκι, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας.

Αγρότες: Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας

Παράλληλα, κλειστή είναι και η Ιόνια οδός στο ύψος του Αγγελοχωρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εν τω μεταξύ, κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης στον Παλαμά Καρδίτσας, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποί τους.

