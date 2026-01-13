Αγρότες: Κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

αγρότες, Νίκαια

Kάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα είναι η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης στον Παλαμά Καρδίτσας, όπως ανακοίνωσαν εκπρόσωποι του μπλόκου.

«Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

Δείτε βίντεο του thesspost.gr:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το «κρεβάτι πατάτα»: Μπορεί αυτό το viral κόλπο να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα;

ΕΙΝΑΠ: Μαζική δικαίωση των νοσοκομειακών γιατρών για τα αναδρομικά 2017–2019

Επιστροφή ενοικίου… επί τρία για 50.000 δικαιούχους – Ποιοι και πότε θα την λάβουν

Κυριάκος Μητσοτάκης για αγρότες: Τέλος στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα στην Ε.Ε.

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:26 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Κλειστή για μία ώρα η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο Χαλίκι

Αμετακίνητοι εμφανίζονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας και προχωρούν σε ...
20:13 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Άνω Λιόσια: Μάνα και γιοι μετέτρεψαν το κατάστημά τους σε σημείο πώλησης ναρκωτικών – 5 συλλήψεις 

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έβαλαν τέλος στ...
20:10 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη – Η μητέρα της Κλαούντια για Καρυστιανού: Τώρα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας – Όχι σε ένα κόμμα

Η Άλμα Λάτα, η μητέρα της 20χρονης Κλαούντια που χάθηκε και αυτή στην τραγωδία στα Τέμπη, τόνι...
19:44 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

FIR Αθηνών: Το πόρισμα για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Το συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο»

Υποβλήθηκε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, το πόρισμα της Επιτροπής ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι