Νέα σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους των αγροτών αύριο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Αύριο, Τετάρτη στις 11:30, στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, έχει προγραμματιστεί νέα σύσκεψη μεταξύ κυβερνητικού κλιμακίου και εκπροσώπων αγροκτηνοτρόφων για ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν, μετά το τέλος της σημερινής σύσκεψης με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, καθώς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη αντιπροσωπείας κινητοποιούμενων αγροτών από όλη την Ελλάδα με τον πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με την ευρεία συμμετοχή των συναρμόδιων με το αγροτικό ζήτημα υπουργών.

Αναλύθηκαν διεξοδικά επί 3,5 ώρες τα οξυμένα προβλήματα καθώς και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, κτηνοτρόφων, όπου υπήρξε και περαιτέρω ειδίκευση είτε ορίων είτε στη μεθοδολογία εφαρμογής των ανακοινωθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση.

Ζητήματα και προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα θεμάτων, όπως τα ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, κι οι ανεφάρμοστες εν πολλοίς ταυτοποιήσεις ανεφάρμοστες τροποποιήσεις που αφήνουν έξω αναίτια απλήρωτους αγρότες συναδέλφους θα συζητηθούν σε ευρεία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11:30 στα γραφεία της Αντιπροεδρίας με τη συμμετοχή των υπουργών Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Τσιάρα και Θάνου Πετραλιά καθώς και των Διοικητών της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και του Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καβαδά.

Υπήρξε επίσης δέσμευση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό να υπάρξει ανάλογη διευρυμένη σύσκεψη με την παρουσία κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα καθώς και της επιστημονικής ομάδας που θα είναι αρμόδια για την εισήγηση σε επίπεδο Ευρώπης της αντιμετώπισης της ζωονόσου της ευλογιάς.

Μετά το πέρας και των αυριανών συναντήσεων με την εξειδίκευση καθώς και την κοστολόγηση των ανακοινωθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.».