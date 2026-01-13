Επίδομα παιδιού: Κλείνει την Πέμπτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 6 μ.μ., όπως ανακοίνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον ΟΠΕΚΑ.
  • Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους και να προβούν σε οριστική υποβολή ή διορθώσεις πριν την καταληκτική ημερομηνία, καθώς μετά δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης.
  • Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, με έγκυρους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.
Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 6 μ.μ. θα κλείσει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων του επιδόματος παιδιού για το 2025, όπως ενημερώνουν από κοινού με ανακοίνωσή τους το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν τα εξής:

  • Θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους.
  • Θα πρέπει να υποβάλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν  τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Επίσης οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Oι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει την αίτηση Α21 μπορούν να την υποβάλλουν στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Επισημαίνεται ότι αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μάλιστα ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει για τη διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων Α21 των πολιτών τα εξής:

  • Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/).
  • Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν ακαδημαϊκές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.
  • Οι φοιτητές που μεταγράφηκαν εντός του τρέχοντος έτους πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας που είχαν πριν την μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.
  • Οι αλλοδαποί πολίτες ή Ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, να έχουν σε ισχύ άδειες διαμονής στην Ελλάδα. Αν οι άδειες διαμονής δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.

2. Ο υπολογισμός

Το δικαιούμενο ποσό ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στο Α21 στην τελευταία φορολογική δήλωση. Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους ή τροποποιητική αυτής, το ποσό του επιδόματος επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή, με βάση το εισόδημα και δεν απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης Α21.

Διαβάστε περισσότερα για το επίδομα παιδιού εδώ

 

 

