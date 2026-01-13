Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο 4 εργοστασίων της δανικής αλυσίδας Rockwool

Σύνοψη από το

  • Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο τεσσάρων εργοστασίων της Rockwool στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η δανική εταιρεία κατασκευής μονωτικών υλικών.
  • Η Rockwool ενημερώθηκε ότι εγκρίθηκε προεδρικό διάταγμα που προβλέπει εξωτερική διοίκηση, δηλώνοντας ότι «δεν έχει πλέον τον έλεγχο των περιουσιακών της στοιχείων στη χώρα».
  • Αναλυτές θεωρούν την κίνηση της Μόσχας ως αντίποινα στις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία και στην ανανέωση των περιοριστικών μέτρων.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο
Πηγή: ΕΡΑ

Η Μόσχα ανέλαβε τον έλεγχο τεσσάρων εργοστασίων της Rockwool στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η δανική εταιρεία κατασκευής μονωτικών υλικών.

«Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι εγκρίθηκε Προεδρικό Διάταγμα στη Ρωσία, που προβλέπει ότι εξωτερική διοίκηση αναλαμβάνει τον έλεγχο της θυγατρικής της Rockwool στη Ρωσία. Η Rockwool δεν έχει πλέον τον έλεγχο των περιουσιακών της στοιχείων στη χώρα», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο όμιλος, που ανέφερε έσοδα 261 εκατομμυρίων ευρώ από τις δραστηριότητες πέρυσι στη Ρωσία, υπογραμμίζει πως «δεν είναι αισιόδοξος» για την πιθανότητα ανατροπής της ρωσικής απόφασης.

Αναλυτές θεωρούν την κίνηση της Μόσχας ως αντίποινα στις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία και δη στην ανανέωση των περιοριστικών μέτρων για 6 επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

